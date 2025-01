Adivinanza (I): Tiene derecho a robar porque quiere, pero da lecciones por la tele

Como la adivinanza no es fácil porque usted y yo hemos leído la Constitución hasta su artículo 14 y no nos cuadra que podamos vivir bajo el mismo techo de una ley que a Él sí le concede el derecho a ser un ladrón, iré dando pistas para facilitar el éxito en lo de buscar la solución. Una previa: esta es la primera de dos entregas. La siguiente versará sobre los cómplices y colaboradores necesarios de este desaguisado.

Para empezar, usted, yo y casi cincuenta millones más no tenemos derecho a robar porque, si robamos y nos pillan, nos castigan. Por lo tanto, podemos querer robar, quién no ha querido hacerlo alguna vez en su vida, pero, o nos aguantamos sin hacerlo, o nos la jugamos. Por si las moscas, diré de Él que tiene “derecho a robar” porque es cierto, pero no por ello estoy diciendo que haya robado. Pero como puede hacerlo, porque tiene derecho, nunca la “justicia” me permitirá saberlo.

Ahora le ayudaré a descubrir su identidad, pero sin pasarme. Siempre que escriba “Él” me estaré refiriendo a quien “tiene derecho a robar porque quiere”, y solo a Él. Tampoco es para tanto, pues deduzco que, si usted o yo afirmamos de Él que ha robado, no se podrá mosquear y denunciarnos, porque sería como si nosotros le denunciáramos a Él por acusarnos de haber respirado.

Pero seamos prudentes, no vaya a ser que algún juez, quiero decir casi todos, decida proteger en Él un honor del que, en mi opinión, nunca podrá presumir hasta que renuncie a poder robar. Estoy diciendo “robar”, pero debe quedar constancia de que tal palabra es una metáfora de cualquier otro delito de los que también figuran en el Código Penal. Después viene “porque quiere”. Veamos.

El 9 de mayo de 2022 supimos, y podemos saberlo de nuevo en cualquier momento gracias a Internet, que una vicepresidenta del Gobierno le pidió que ayudara a dejar de tener “derecho a robar” y se negó a colaborar. Como nadie desmintió, ni desmentirá jamás, a la actual presidenta del Consejo de Estado, quedó demostrado que Él quiere seguir teniendo derecho a robar.

Para más inri, aquellas palabras no cayeron en saco roto y, desde entonces, varios juristas se dirigen cada mes de diciembre al presidente del Gobierno para que le diga a Él que tiene que dejar de tener derecho a robar.

Por tanto, ya van tres Navidades y, como a todos nos consta que Él tiene personas que le leen toda la prensa, nadie se creerá nunca que un día salga diciendo que no se había enterado de lo que había revelado la “ex” un 9 de mayo, ni tampoco de la petición de esos juristas tan pesados, que hasta se hizo eco un influyente como Javier Aroca nombrando a jueces como Castro e Yllanes, y miles han disfrutado de la entrevista al abogado Ferrán Gomila.

Considero que es injusto, de lesa injusticia, que alguien tenga derecho a robar y todos los demás no lo tengamos, por mucho que tal privilegio figure con nombre y apellidos o título heredado, que da lo mismo. Vayamos con la última pista para identificar al ladrón con la ley en la mano, aunque de momento solo en potencia, que sepamos.

Dar lecciones por la tele es, por ejemplo, decir en diciembre de 2024 que necesitamos “referencias morales a las que admirar, principios éticos que reconocer, valores cívicos que preservar. Decía, entonces, (se refería al mes de octubre anterior) que necesitábamos un gran impulso moral colectivo. Y quiero añadir ahora que necesitamos una profunda regeneración de nuestra vida colectiva. Y en esa tarea, la lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable”. En cambio, no anunciar acto seguido que renunciaba al derecho que disfrutaba y sigue disfrutando de poder robar, lo que convirtió esas palabras en la peor basura.

Y dar lecciones por la tele es, también, decir en diciembre de 2024 que “no podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía”. En cambio, si en lo que a Él respecta no ha pedido a quienes gobiernan que tomen el “pulso de la ciudadanía” sobre su derecho a robar…

Señor Sánchez, ¿le ha pedido Él que tome ese pulso particular a quienes pagamos el sueldo de ambos? Pero sobre este asunto, y sobre los cómplices y colaboradores necesarios, versará la próxima entrega anunciada al comienzo de este artículo.

Continuará…

Domingo Sanz es socio de infoLibre.