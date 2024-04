Yo también amo más a mi mujer que a España

El marido de Begoña Gómez, Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, ha escrito una carta tras conocer que un juez ha admitido la pintoresca denuncia de Manos Limpias (no es la primera que este juez acepta de esta organización) contra su esposa. Harto y dolido ha decidido tomarse unos días de reflexión para decidir si merece la pena seguir como presidente, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretende convertir la política, o dejarlo. El lunes 29 sabremos qué ha decidido.

Entiendo bien la decisión porque yo también amo más a mi mujer, a mi familia, que a España, al poder, al dinero o a san quien sea. Lo entiendo bien porque, en su caso, quizá yo hiciera algo parecido (probablemente no me daría ese tiempo de reflexión) y lo mandaría todo, educadamente, a la mierda.

Que Pedro Sánchez sepa que esas acusaciones son falsas y que detrás de ellas está la política más sucia le permite no ser ecuánime. Y hace bien

Supongo que a esos patriotas que confunden la patria con su poder y su cartera esto les sonará a chino y buscarán la forma de seguir utilizando la política sucia para beneficiarse a su España.

Estoy seguro de que un buen montón de ciudadanos se creen a pie juntillas lo que esa prensa patriótica ha publicado y probablemente habrá quienes, ecuánimemente, piensen que hay que investigar por si acaso. Que Pedro Sánchez sepa que esas acusaciones son falsas y que detrás de ellas está la política más sucia le permite no ser ecuánime. Y hace bien.

No sé qué decidirá, claro está. Sé lo que me gustaría que hiciese (o sea, lo que a mí me pediría el cuerpo hacer): aceptar la partida. O lo que es lo mismo, dar un paso al lado (para no ser acusado de utilizar su poder) y dedicar todo mi empeño, con todos los recursos legales disponibles, a demostrar la maledicencia de esa prensa y esas denuncias; a perseguir judicialmente a sus firmantes hasta verlos en la cárcel y, si fuera legalmente posible, cerrar para siempre esos medios tóxicos.

Pues eso, que los mande a la mierda (también de mi parte, porfa).

Jesús Pichel es socio de infoLibre.