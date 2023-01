'Argentina 1985' y 20.000 muertes de ancianos

He visto hace muy poco la película titulada Argentina 1985, donde se narra el juicio celebrado en Argentina en 1985 contra el triunvirato militar que Gobierno Argentina desde 1976 a 1982 bajo la forma de una dictadura militar férrea y sanguinaria ocasionando 30.000 muertos y desaparecidos.En el citado juicio Intervino como fiscal acusador Julio Strassera ayudado por su adjunto Ocampo y un grupo de jovencísimos chicas y chicos que se comprometieron a esclarecer la verdad de lo que sucedió en aquellos años siniestros y lo consiguieron, de tal manera que un grupo de militares (Videla, Viola, Massera, etc) fueran condenados a cadena perpetua.

Pero aquí va mi reflexión; Strassera, Ocampo y los demas jóvenes recibieron el apoyo explícito del entonces presidente democrático de Argentina Raúl Alfonsín en una entrevista personal que Strassera tuvo con Alfonsín donde este le dio su apoyo y orden de investigar estos crímenes porque como fiscal jefe federal de Buenos Aires dependía jerárquicamente en primerísima instancia del presidente de la República.

Se han puesto muchas demandas de familiares de fallecidos y ningún fiscal o juez ha iniciado investigaciones profundas sobre estos sucesos archivando todas ellas. Al igual que hizo Alfonsín dando orden y apoyando a Strassera en las investigaciones

Aquí en España, el máximo jefe de los fiscales en España es el Presidente Sánchez, jefe del ministro de Justicia, este a su vez jefe del Fiscal General del Estado y este jefe de todos los fiscales españoles. Aquí en España, en los primeros meses de la pandemia Covid, murieron más de 20.000 ancianos (7.000 en la Comunidad de Madrid), muchos de ellos debido a las órdenes de no derivación a hospitales dictadas por escrito en la Comunidad de Madrid y verbalmente en otras Comunidades.

Se han puesto muchas demandas de familiares de fallecidos y ningún fiscal o juez ha iniciado investigaciones profundas sobre estos sucesos archivando todas ellas. Al igual que hizo Alfonsín dando orden y apoyando a Strassera en las investigaciones (no olvidemos que Strassera ya era fiscal federal en la época del triunvirato dictatorial y no hizo nada sobre estos sucesos, cosa que Ocampo le reprocha), pues bien: ¿Por qué el presidente Sánchez aquí en España no ordena a su ministro de Justicia que el Fiscal General del Estado a su vez ordene a todos los fiscales españoles que corresponda que inicien investigaciones y en su caso a condenas penales (si correspondiese, en base a pruebas ) a los responsables de órdenes de no derivación tanto escritas como verbales a hospitales de ancianos con demencia, con edad elevada etc, etc.?

Es una pregunta que se hacen muchos familiares. ¿Quizá Sánchez ha recibido un "toque" de ERC para no remover este asunto ya que en Cataluña en los primeros meses de Covid, ERC ya apoyaba al gobierno catalán en aquella época y podrían ser responsables (si se prueba), de órdenes de no derivación algunos políticos de sus afiliados, y si Sánchez se atreviese a dar orden de investigar ERC le quitaría su apoyo fundamental en la estabilidad del gobierno actual?

Son preguntas que no tienen respuesta pero que familiares de fallecidos se hacen.

Antonio Fuente es socio de infoLibre.