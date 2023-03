Hace unos años nos inundaron la cabeza entre unos y otros; unos decían, sin explicar muy bien por qué y cómo, que querían ser independientes de España, los otros decían que los primeros lo que querían era romper España. Lo que quisiéramos la gente no les importaba.

Durante unas semanas, los primeros y los segundos nos inundaron con la fuga de empresas. Para unos no era importante, para otros era gravísimo. La fuga era de Barcelona a Madrid o a Alicante, vamos, a tiro de AVE. Grandes entidades que todos conocemos y no hace falta mencionar se iban de Cataluña y esto iba a suponer un problema en la sociedad catalana. Las portadas de periódicos nos abrumaban con cifras de número de empresas que se iban y cuánto nos iba a costar eso, a los ciudadanos, claro, porque a las compañías no les costaba nada, al contrario, la excusa era perfecta para acudir a subvenciones públicas que les sacaran de la crisis bancaria que ellos mismos habían creado y de la que nosotros éramos los culpables.

Estos días leo con estupefacción cómo Ferrovial, empresa del IBEX35, que ha recibido ayudas públicas, que ha apoyado a partidos y candidatos políticos españoles, simplemente va a pagar impuestos a otro país. Cuando algunos youtubers de "renombre" se fueron a Andorra, el eco fue máximo, abrumador, en todos los programas de televisión se hablaba de ellos. Ahora, casi nadie dice nada.

No soy experto en economía, ni en comercio internacional ni nada que se le parezca, pero siento que se están riendo en nuestra propia cara. Seguro que no falta el que me dice que es distinto, que es un movimiento económico debido a la globalización, el cambio climático, que Argentina ganó el mundial y ya de paso que no me gusta el aguacate.

Más sorprendido me quedo ante la respuesta de nuestros políticos, todo es 'se estudiará', 'se planteará', 'se mirará', 'se analizará', pero nadie verbaliza el verbo hacer. Quizás es necedad propia, pero me resulta imposible creer que un gobierno no está protegido ante tales operaciones, si es el caso entonces significa que les viene bien y si no lo es significa que nuestra vida la dirigen personas a las que les importamos muy poco.

Cada vez estamos más en manos de las grandes compañías y los gobiernos de turno pierden su poder legislatura tras legislatura. En pocos años en lugar de elecciones celebraremos juntas de accionistas y escogeremos, si nos dejan, a nuestros CEOs. No sé cómo lo ven ustedes, pero creo que este movimiento representa el claro ejemplo de que el capitalismo agonizante en el que vivimos está dando paso a un sistema todavía más injusto que se cebará con las clases bajas (la clase media se están encargando de cargársela) de forma cruel, pero que no saquen mucho pecho porque la historia demuestra que las revoluciones cambian las cosas y no se puede estirar tanto del pueblo. Algún día nos pararemos a contarnos.

Manrique García es socio de infoLibre