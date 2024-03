Aviso sobre la abstención

Resulta difícil abstenerse de decir o escribir algo sobre la situación política en general (también en España) en una fecha tan señalada como es el día de ayer, en que se cumplieron 20 años del tremendo atentado del 11 de Marzo de 2004. Vivimos momentos de crispación, polarización e incertidumbre política que invitan al desánimo e inhibición de la ciudadanía acerca de la vida política, pero, en mi opinión, no deberíamos caer en esa tentación. Más bien al contrario, ahora más que nunca es necesaria nuestra participación, pues la ultraderecha está al acecho, aquí, en Europa y en todo el mundo, ambicionando recoger cosecha en un terreno no sembrado por ella. Y eso es muy peligroso, como todos sabemos. Pero hay más razones para no inhibirse de la política, como es que algunos lo buscan para que haya una alta abstención ciudadana y alcanzar el poder aunque sea con escasos votos.

José Saramago realzaba la necesidad y lo positivo del voto en blanco, hasta un 83% de la población en su conocida novela Ensayo sobre la lucidez. Pero Bertolt Brecht, en uno de sus famosos poemas, El analfabeto político, advertía sobre las consecuencias de la indiferencia e inhibición política de la gente, llegando a decir: “El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho, diciendo que odia la política”.

Para mí, son dos de los personajes más influyentes del siglo XX y tengo mi mejor opinión sobre ambos, pero comparto la postura de Brecht. L@s ciudadan@s debemos participar en la política y vigilar y exigir a los políticos, antes que nada, honradez —tanto a aquellos a los cuales nos sintamos más cercanos como a los demás—.

Pero vayamos al grano. No se puede permitir que el Sr. Aznar, presidente del Gobierno el 11 de Marzo de 2004, que fardaba de haberse fotografiado con el presidente de EEUU, Bush, y el primer ministro del Reino Unido, Blair, en las Azores el 16 de Marzo de 2003, metiéndonos en la guerra de Irak unos días después, engañando sobre armas masivas para justificar la invasión, intentando volvernos a engañar sobre la autoría del atentado de Marzo de 2004 diciendo que había sido ETA, se presente ahora poco menos que como víctima y justifique su actitud de entonces a través de su Fundación FAES. Ni tampoco que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. Díaz Ayuso, diga que la Justicia es independiente y certera cuando un Fiscal denuncia o investiga a otros y ahora que imputa a alguien cercano a ella diga que la Fiscalía de Madrid no es imparcial.

Vivimos momentos de crispación, polarización e incertidumbre política que invitan al desánimo e inhibición de la ciudadanía acerca de la vida política, pero no deberíamos caer en esa tentación. Ahora más que nunca es necesaria nuestra participación

El otro gran problema es la corrupción. Lo último destapado es lo de Koldo, pero según se va tirando de la manta aparecen muchos “koldos”, y están pringados los dos grandes partidos, aunque haya que reconocer que uno lo resuelve antes y mejor que el otro. Resulta inaceptable el lucro personal de unos pocos en momentos tan especiales y difíciles como fueron los de la pandemia. Algunos se enriquecieron corruptamente a costa de las necesidades de muchas personas y robaron dinero público. Es necesario investigar a fondo sobre todo ello y castigar política y penalmente a tod@s los culpables.

Pero todo ello no debe servir como disculpa para que l@s potenciales votantes nos alejemos de la política y encaremos el camino de la abstención. En mi opinión, eso nunca es solución, pues precisamente es ahora cuando más necesaria es nuestra participación y control de todo lo político, que prácticamente es todo en la vida.

______________________

Pedro Crespo Rubio es socio de infoLibre.