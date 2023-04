Kaixo Borja: Te vi en la celebración de los 10 años de infoLibre, aunque no pude hablar contigo, pero quiero expresarte mi sorpresa y mi alegría de verte en una fiesta de progres, como nos soléis llamar a los que allí estábamos. Pero también déjame que te exprese mi alegría al empezar a ver que España puede llegar a ser un país normal, es decir, un país en que la gente que pensemos distinto podamos tener una conversación educada y respetuosa. Y celebrar juntos ciertos sucesos.

Esto te lo digo porque después de muchos años parece que eso no sería posible pero tu presencia en esa fiesta me ha dado optimismo. Siempre pensé que eras un verso suelto en el PP, aunque después de tu nueva incorporación me hace sospechar que te has arrepentido y vuelves en un momento demasiado extremo que te hará pasar por momentos complicados, si eres fiel a tus ideas que creo centradas. Siempre creí que la política tenía que ser así, que los distintos, por llamarnos de alguna manera, podríamos convivir, pero los últimos tiempos no nos dan muchas alegrías en ese sentido y tienes compañeros y compañeras que no lo hacen fácil, como tú bien sabes. Y, sobre todo, por su acercamiento a gentes que se acercan al extremismo absurdo, como algunos de Castilla y León que tú conocerás. Y también más cercanos.

Escribirte con alegría debería ser algo fuera de lugar porque fuera normal, y que la izquierda y la derecha pudiéramos hablar sin rencores

Soy una persona que he vivido la España más polarizada, a nivel familiar desde niño y a lo largo de mi vida. Estuve entre la Falange y la ETA tan cercana por mi vida entre Madrid y Euskadi y, quizá por eso, siempre he luchado por encontrar espacios de convivencia sin aquellos extremos que algunos parece que no quieren olvidar. Por eso, escribirte con alegría debería ser algo fuera de lugar porque fuera normal, y que la izquierda y la derecha pudiéramos hablar sin rencores. ¿Te acuerdas de Maixabel? Después de tantos años de vivencias complicadas parece que algunos, quizás demasiados, quieren volver a aquellos años de dolor que ya son muy pasados y en donde todos tenemos alguna herida abierta. Por ello te pregunto: ¿Tú crees que esto que escribo hoy no parece un artículo demasiado antiguo y fuera de tiempo? Debería serlo.

Solo te pido, como persona responsable y coherente, que transmitas a tus gentes que el mundo que viene es de cambio total. La tecnología nos hace cambiar de era, nada menos, y eso implica que habrá que cambiar la formación de las personas, la valoración de los nuevos trabajos y los que perderán los viejos, la ecología, los movimientos migratorios imparables y muchas cosas más que harían este texto interminable. Y tú estas en un partido llamado “conservador”, pero es que no hay nada que conservar. Bueno, hay algo que sí, pero mejor que conservar, diría que recuperar: la ética y los demás valores humanos hoy eliminados por el llamado mercado, amigo. Recuerdas la frase, seguro. Sin esos valores, lo que viene será un caos, te lo aseguro. Y para todo eso, el futuro tendrá que ser de una oposición, sea quien sea, de colaboración y lealtad como bien hacen los portugueses, a los que envidio mucho porque son capaces de entenderse. ¿No te parece absurdo esto que escribo hoy, en el 2023 de este siglo?

Besarkada bat eta Aurrera.

___________

César Moya Villasante es socio de infoLibre.