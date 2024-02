Carta abierta a Núñez Feijóo (El Sinn Fein)

Ya sé que usted no habla inglés. Pero no es necesario dominar la lengua de Shakespeare para conocer la historia de Irlanda y, en especial, la del último siglo y su turbulenta relación con Gran Bretaña. Pero supongo que sí le sonarán las siglas IRA (Ejército Republicano Irlandés), quienes mantuvieron estrechas relaciones con la organización terrorista ETA (¡ésta sí que le suena!, porque inmediatamente se le dilata la pupila y ve caer votos en las urnas) en aquellos años de sangre y fuego en Irlanda y en España.

Supongo también que es conocedor de los Acuerdos de Viernes Santo (“Good Friday Agreement”) o Acuerdo de Belfast de 1998 que fuera firmado por todos los partidos políticos de Irlanda del Norte para poner fin al conflicto (subrayado mío). ¿Le suena o la pupila se le empieza a contraer? Es más, los acuerdos no quedaron sólo entre los gobiernos británico e irlandés, sino que lo sometieron a referéndum en las dos Irlandas, en la República de Irlanda y la, por el momento, todavía británica, cuya población se manifestó a favor de dichos acuerdos (me temo que su pupila no puede más)

¿Sabe usted, ínclito gallego, que el actor principal para que llegara a buen puerto dichos acuerdos fue el partido Sinn Fein (“Nosotros mismos”)? Partido de izquierdas con gran presencia en las dos Irlandas y considerado el brazo político del IRA (otra vez su pupila se contrae, qué pena). Sin él, no habrían sido posibles, ni los Acuerdos de Viernes Santo ni tampoco la paz de la que gozan los ciudadanos irlandeses desde entonces.

Desde entonces, el pueblo irlandés, en su conjunto, viene apoyando y dándole su confianza, elección tras elección, a Sinn Fein (al igual que los ciudadanos de Euskadi hacen con Bildu). Y, desde el pasado sábado (3 de febrero 2024) el sillón de Ministro Principal del Ejecutivo Autónomo de Irlanda del Norte lo ocupa Michelle O´Neill, miembro de Sinn Fein. Una republicana, antimonárquica, partidaria de la reunificación de los dos territorios pero que tiene los pies en la tierra, sabedora de que la posibilidad de la reunificación será un proceso largo y complejo, priorizará aquello por lo que los ciudadanos le han llevado a ocupar el puesto de Ministra Principal de Irlanda del Norte. Así lo ha dejado claro en su toma de posesión: “Los días en que había ciudadanos de segunda clase han desaparecido. Lo de hoy es la confirmación de que nunca regresarán. Como republicana irlandesa, me comprometo a cooperar, con un esfuerzo sincero, con todos mis colegas del unionismo británico”…. “Mano tendida a la oposición política, reafirmación de las prioridades sociales y económicas de la región —mejor sanidad, vivienda más accesible, mejor educación pública y una defensa de las oportunidades que ofrece la especial situación de Irlanda del Norte—, con un pie en el Reino Unido y otro en la UE, para crecer”

Pero espere, espere, señor Feijoó, no cierre los ojos todavía. La respuesta que Emma Little-Pengelly, Viceministra Principal designada por el unionismo y de ideología conservadora (como la suya, señor Feijóo) ya la quisiéramos muchos en España: “Estamos definidos por el pasado, pero no condicionados por él para construir nuestro futuro”… “Los retos a los que hacen frente muchas familias en Irlanda del Norte no distinguen entre católicos o protestantes (…) La gente nos reclama que trabajemos juntos. Michelle es republicana; yo, unionista. Eso no cambiará. Pero las dos sabemos que solo el crecimiento económico de todos nos llevará hacia adelante”.

¡Qué envidia!, ¿no? La mía y la de millones de españoles, por supuesto, no la suya, señor Feijoó. Porque usted seguirá con su raca-raca. Llamando terroristas a un partido que en su estructura interna y organización es más democrático que el suyo (Bildu) y porque para usted no existe ninguna posibilidad de negociar con los “herederos de ETA”…, perdón…, menos cuando los necesitaron para conseguir la alcaldía de Vitoria o, anteriormente, el gobierno de España, con el apoyo del PNV, entonces ETA no era ese cruel grupo de asesinos terroristas sino "el Movimiento de Liberación Nacional", ¿recuerda? (Aznar dixit).

¿Recuerda usted lo de “atado y bien atado”? Vox nació de sus propias filas para recordárselo a su partido…Y en esas estamos

Lamentablemente no lo verán mis ojos (no sé si las generaciones futuras) porque ustedes siguen lastrados, ahora sí, por la herencia envenenada de sus orígenes franquistas. ¿Recuerda usted lo de “atado y bien atado”? Vox nació de sus propias filas para recordárselo a su partido…Y en esas estamos. El ejemplo de Irlanda, ni está ni se le espera en sus filas.

Un saludo, señor Feijoó.

Marcelo Noboa es socio de infoLibre.