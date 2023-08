Carta a Pedro Sánchez

Estimado Pedro: Te escribo desde ya mi tercera edad, pero actualizado al tiempo actual y con una vida polarizada por familia entre la Falange y Madrid y Euskadi. Por ello hablo de esa España que muchos no quieren entender. Y lo hago al saber que se abre un camino de esperanza ante tu gobierno con el primer paso dado con Francina Armengol.

Te conocí en la última celebración de infoLibre y por ello me atrevo a escribirte esperando que lleguen a tus manos estas líneas porque es vital que continúes ahí, abriendo más este país cerrado por muchos para avanzar en el momento más importante de la historia por los cambios que llegan al mundo ante los avances del nuevo poder económico de esos BRICS que avanzan imparables y sin ceder a una derecha que está anclada en el siglo XX o antes cerrados a hablar en exclusiva de una Patria que yo no reconozco y que sé de ella muy bien por mi juventud de posguerra cuando mi padre quería ingresar en la Falange de entonces y yo, sin mucho conocimiento aún de la vida, no lo acepté porque, sin saber bien el porqué, me provocaba rechazo,. Una patria que despreciaba a la otra mitad habiendo sido vencida y cebándose en el derrotado. Algo que viví muy cercano y con mi corta edad.

Que la España plural sea una realidad como ha prometido la nueva presidenta del Congreso y que la España UNA, pequeña y con poca gente, no sea una torpeza continua para poder incorporarnos a un mundo real

Creo que negar otros idiomas, sean el castellano o el euskera o el bable, me parece un acto cruel contra la propia cultura de los pueblos. Es increíble reconocer lo que ocurre en el mundo. Nunca critican a Suiza, donde se habla francés o alemán dependiendo de dónde estén. Podrían visitar Burkina Fasso, donde existen más de 60 idiomas. Mi felicitación por abrir el camino a los idiomas tan españoles como el castellano.

Y sigue con abrir caminos para lo que ya ocurre en Cataluña, donde ya gana el socialismo porque los catalanes no son partidarios de más líos. Tu sabes que la derecha nada tiene que ofrecer a la sociedad y quitando fuerza a los otros nacionalismos acercándoles a posiciones de convivencia común esa derecha pierde su último clavo ardiendo. Tus seis meses de gobierno en Europa deben valer para apoyar todos los avances necesarios para cambiar demasiadas cosas que el PP-VOX negará. Seguiremos soportando insultos y barbaridades. Cambios en la educación bien distinta es urgente, dar soluciones al empleo que necesitará un enorme revulsivo ante el avance tecnológico de la IA y el Meta. No sé si por haber manejado en mi vida muchos aviones en su mantenimiento me hacen conocedor de lo que puede originar la tecnología que ya está ahí, sin esperar al futuro, y lo que nos queda por ver va a ser mucho más rápido de lo que se comenta. La migración necesitará igualmente un esfuerzo porque no se pueden poner puertas al campo y su formación nos hará más fuertes. Y esa fortaleza te será necesaria para soportar el ataque continuo de una derecha absurda y obsoleta. Y no olvidemos a esos BRICS, que son el futuro y el enfrentamiento con EEUU que llegará, hay que trabajarlo con mucha política y mano izquierda, pero sin olvidar que llegarán en algún momento a manejar el mundo. No permitamos que África y su riqueza y futuro se quede toda para los chinos. Alguna vez estuvimos allí y nuestra vecindad debe servir para algo más ahora que ya está colonizada por países distintos.

Ojalá no sea un espejismo que llegues a gobernar en estos cuatro años tan necesarios, porque de llegar Feijóo al poder podemos quedarnos descolgados de cualquier avance necesario. Contigo podemos estar entre los grandes.

Esta carta está redactada con urgencia y con mis retazos mentales de lo que veo y escucho, que es un granito de arena a lo que podéis avanzar con muchos más conocimientos que los míos, pero queriendo que este país no pierda la ocasión actual, ante el cambio más espectacular previsto y necesario al que recibir con fuerza ante los negacionistas de todo. Y que la España plural sea una realidad como ha prometido la nueva presidenta del Congreso y que la España UNA, pequeña y con poca gente, no sea una torpeza continua para poder incorporarnos a un mundo real.

Supongo que escuchas al coronel Pedro Baños, pero te sugiero que leas su libro La encrucijada del mundo. Lo que viene aunque algunos no quieren verlo.

______________________

Cesar Moya Villasante socio de infoLibre.