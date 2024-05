Cataluña vota

Ciudadanos y ciudadanas catalanas y catalanes votarán este próximo 12 de mayo. Sería muy importante y alentador que la participación fuera muy elevada y posteriormente se llegara a un gobierno estable en Cataluña, del color político que decidan sus gentes libremente. Este derecho universal de votar en libertad es la garantía más democrática que puede tener el pueblo, donde el voto vale lo mismo, es en las urnas donde todas y todos somos iguales, por eso tenemos el deber, tienen el deber de ir a votar, cada cual a quien quiera, desee y le convenza su programa político real y para que lo cumplan en su totalidad o casi.

Es bueno y positivo que los grupos políticos presenten sus programas para conocerlos y saber lo que pretenden y que se comprometan a no cambiar un ápice del programa de gobernabilidad cuando alcancen el Gobierno. Aunque ya vemos lo que proponen las derechas y las ultraderechas, es compresible que no presenten programa o no lo expliquen porque no lo tienen, tan solo saben insultar y faltar al respeto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y buscan embarrar la campaña electoral con bravuconadas de filofascistas y franquistas, atreviéndose a faltarle también al respeto institucional a la ONU, incomprensible que el PP baje hasta las cloacas del franquismo y permita a los gobiernos pactados con los ultras amenazar a miembros de la ONU.

Señores del PP/Vox, la ONU solo se dirige a los Estados, a las naciones y a sus gobiernos para que reconduzcan los atropellos contra el honor de las víctimas de la dictadura franquista, aquel terrorismo fascista de Francisco Franco, que aplicó hasta su muerte en la cama agonizando, que asesinó a cerca de 200.000 personas inocentes, españolas y españoles por no compartir sus ideas, porque no eran como él.

El PSC, señor Illa, es la solución y su propuesta trasversal es la solución para los tiempos que corren. Su catalanismo sosegado, de convivencia y de pactos para recuperar y mejorar la vida de sus gentes con políticas de inclusión, empleo, feminismo y con una política en economía progresista para llegar a quienes menos tienen y más necesitan

Cataluña no es Puigdemont y Junts es el partido político de los adinerados, elites e independentistas de derechas y muy de derechas. No olvidemos que el fugado expresidente ya gobernó hasta su huida y arruinó a todos los pueblos de Cataluña empobreciendo a la comunidad con sus políticas separatistas, excluyentes y generadoras de agravios entre catalanes y catalanas.

El señor Aragonès, ERC, tampoco es Cataluña, sin embargo es más razonable, y que grite 'República' no es 'pecado'. Esperemos después de la fecha de votación que bajen los decibelios del vocerío mitinero y gane Cataluña. Con un gobierno de izquierda, de coalición progresista para recuperar el tiempo perdido y la poca gestión realizada por el actual Gobierno de Cataluña.

Los Comunes de Cataluña, su proyecto ecologista y de un medio ambiente participativo y real hace que sean una parte esencial en el presente y futuro del pueblo catalán y son necesarios para evitar caer en los errores del 17 y 18, de las derechas ultras separatistas y burgueses independentistas, que cegaron los avances y el desarrollo social a todo un pueblo.

El PSC, señor Illa, es la solución y su propuesta trasversal es la solución para los tiempos que corren. Su catalanismo sosegado, de convivencia y de pactos para recuperar y mejorar la vida de sus gentes con políticas de inclusión, empleo, feminismo y con una política en economía progresista para llegar a quienes menos tienen y más necesitan. Desde abajo, construir la sociedad de Cataluña para el siglo XXI, con un sector público fuerte y corrector de las desigualdades y defensor de la diversidad y la pluralidad entre catalanes y catalanas. Una Cataluña federal, en un Estado español federal y una unión dentro de la diversidad y pluralidad de sus pueblos. Es el reto del presente y futuro para todos los territorios de España.

____________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.