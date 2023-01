Se inicia la contienda electoral, y el circo de las estupideces da rienda suelta a los más granado de los desvaríos de la derecha, la que chapotea a la orilla de la playa y la de ultramar. Españoles muy españoles vociferaban el titulo de ilustre concedido a Ayuso en la Complutense de Madrid. Poca vergüenza sería tener alguna, y mentiría si dijese la verdad. Cero.

Esto no es más que mierda elaborada y gestionada desde el gabinete de esta Sra. Lo vergonzoso es que salpique a la Complutense y esta lo permita. Cero.

Este artículo no va de las miserias políticas que emprende esta gente cuando se inicia la contienda electoral y el circo de las estupideces. Va de Elisa Lozano, la estudiante que se graduaba con la mejor nota en Ciencias de la Información con una media de 9,28 y que al recoger su título, no le valieron prendas para decirle lo que este medio de comunicación ha subrayado de manera notable en diferentes artículos publicados y que obviamente creo innecesario reescribir. Elisa Lozano es una mujer joven y valiente que a sabiendas de que le iba a caer la del pulpo, sobre todo en la barra de bar de peña cabreada de Twitter, y en el resto de redes sociales, no se cortó, y largó visceralmente: “¿Está haciendo algo por nosotros? Creo que no”. Rotunda y clara Elisa. Todo mi respeto y admiración.

La derecha que chapotea en la playa, y la otra, la de ultramar, no dejarán de esparcir mierda en la contienda electoral, pero me queda la esperanza de que van a encontrar gente que los mire de frente y a los ojos y les diga lo que hay

No podía, no debía dejarla pasar y no hacerme eco de la noticia. Desde el teclado caliente y ajeno a toda presión mediática le deseo a Elisa toda la suerte del mundo en este complicado enjambre de la comunicación. Suerte.

Pako Martí es socio de infoLibre.