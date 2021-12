Sobre la cuota de 'infoLibre'

Querida familia de infoLibre:

Familia, porque me siento miembro y partícipe de este club de amigos de la información que, para mí, es un orgullo permanecer y poder disfrutar y hasta presumir de ello.

No quiero reconocimientos que no me pertenecen ni ponerme medallas que no me corresponden, pero recuerdo que, en una ocasión, en este periódico apareció un artículo, dando a conocer los resultados económicos del ejercicio y en el que se mencionaba la necesidad de aumentar el número de socios, para poder sufragar los cuantiosos gastos que se originaban todos los meses para que infoLibre siguiera editándose.

En aquella ocasión, se me ocurrió hacer un estudio (deformación profesional) de lo que nos costaba a los socios disponer diariamente de la información, auténtica y solvente para estar informados. El precio era ridículo y hasta insultante. No lo recuerdo exactamente pero me suena que resultaba a 16 céntimos de euro al día, por cada periódico, cuando actualmente, las ediciones en papel oscila en torno a los 2 euros o los 2,5 euros, con la ventaja de que en este caso, lo tienes puntualmente todas las mañanas sin tener necesidad de salir de casa para comprarlo.

Creo que se debería subir la cuota de infoLibre, teniendo en cuenta que no se ha producido un incremento de la misma desde hace muchísimo tiempo. Si somos socios, que se note.

Ahora que todo ha subido considerablemente, la energía eléctrica, los combustibles, los alimentos, etc. etc., entiendo que el mantener el precio de la cuota que actualmente pagamos por la suscripción es realmente irrisorio.

Si lo consultáis con los socios suscriptores, creo sinceramente que os apoyarán, incluso os aplaudirán, porque... ya toca.

Yo acabo de recibir la factura de renovación y creo también que, si tomáis la decisión de aplicar un incremento de la cuota, desde ya, me podéis enviar una factura complementaria.

Por otra parte, quiero manifestaros mi entusiasta admiración y apoyo incondicional, para que pueda seguir leyendo diariamente el periódico infoLibre y enviaros un fuerte abrazo.

José Luis Bañuelos Gómez es socio de infoLibre.