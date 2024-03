La destrucción de la histórica Gaza

Unos anales borrados con bombas...

“Convoco a todos los gobiernos del mundo, a todos, a presionar a los líderes mundiales para que cese esta destrucción sin sentido”. El alcalde de la ciudad de Gaza, Yahya R. Sarraj, quien fuera rector del University College of Applied Sciences, escribía una carta/ensayo en las páginas de The New York Times a finales del año 2023. La destrucción continúa.

El autoproclamado Estado islámico (ISIS) mostraba en un vídeo la destrucción del templo de Baalshamin, una de las ruinas mejor conservadas hasta la fecha en Palmira (Siria). Era el comienzo de una destrucción patrimonial que se pudo ver en las imágenes satélite de las Naciones Unidas.

La barbarie político-religiosa no descansa. “¿Por qué no podemos vivir en paz y tener fronteras abiertas y libre comercio? Los palestinos se merecen ser libres y gozar de autodeterminación. El emblema de Gaza es un fénix, el ave que se levanta de las cenizas e insiste en vivir”.

Así finalizaba su misiva el edil gazatí. Pero es difícil que vuelvan sobre sus cenizas los más de 30.000 palestinos muertos y los otros 7.000 presuntamente desaparecidos entre los escombros de la devastada franja palestina.

“El consejo municipal moderno de Gaza se estableció en 1893 y es uno de los más antiguos en el Medio Oriente. Les daba servicio a unas 800.000 personas, una de las comunidades de palestinos más grandes del mundo… Israel sacó por la fuerza a más de un millón de palestinos del norte de Gaza”, cuenta el mensaje del alcalde. Sigue: “Israel, que instauró el sitio de Gaza hace más de 16 años, ha mantenido una ocupación continua y está acabando con la vida aquí…"

"Un funcionario de defensa israelí prometió transformar a Gaza en una ciudad de tiendas de campaña e Israel ha expulsado a la fuerza a sus habitantes. Las fuerzas israelíes también han dañado o destruido calles, plazas, mezquitas, iglesias y parques… y ha destruido o dañado casi la mitad [era diciembre de 2023] de las edificaciones. Los israelíes también han pulverizado algo más....

Eso es, las riquezas culturales y las instituciones municipales de la ciudad de Gaza: la principal biblioteca pública de la ciudad, el Children’s Happiness Center, el edificio municipal y sus archivos, y la Gran Mezquita Omari, del siglo VII”.

Otro alcalde de una ciudad acosada por un ejército muy superior es el de Kiev, la capital de Ucrania, que padece desde hace 24 meses, bombardeos casi a diario. “No estamos defendiendo solo a nuestro país de la agresión rusa sino también a los países de la OTAN, porque tenemos los mismos valores y luchamos por el mismo objetivo: ser países democráticos europeos modernos”, señalaba a elDiario.es el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Klitschko manifestaba otro mensaje más positivo para la situación de su ciudad. “Quiero dar las gracias a todos los que están apoyando a Ucrania y pedir que sean proactivos. Si alguien cree que la guerra es lejana y que no le va a afectar, se equivoca. Nuestra prioridad, la de todos los europeos, es parar esta guerra sin sentido. Ucrania es uno de los países más grandes de Europa y la estabilidad en Ucrania traerá la estabilidad en toda la región”.

Y aunque decía que el presidente de su país, Volodimir Zelenski, ha cometido varios errores como consecuencia de su sorprendente optimismo, el primer edil de la capital ucraniana no pierde ocasión de condenar la invasión de las tropas de Vladimir Putin mientras acude a todos los lugares donde se producen víctimas causadas por las bombas que lanzan desde drones y desde los blindados rusos.

También otro alcalde, el de Madrid, ha entrado en este campo de minas que es la situación en Oriente Próximo y concretamente en el conflicto de Gaza. Con los votos del Partido Popular y los de Vox, y con el rechazo de los concejales de Más Madrid y el Partido Socialista, el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una proposición para iniciar los trámites para conceder la Medalla de Honor de Madrid al pueblo israelí.

Una condecoración vergonzosa a modo de condena “incondicional” de los ataques terroristas de Hamás contra población civil del país hebreo, en el que también se ha guardado un minuto de silencio por estos actos. Han transcurrido más de cinco meses y el ejército israelí sigue masacrando gazatíes (más de 31.800, según datos recientes).

_______________________

Fernando Granda es socio de infoLibre.