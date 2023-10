Un diálogo por el reconocimiento de la diversidad lingüística

- Recuerdo cuando llegaron Michael y Rachel.

- Han pasado ya unos años, sí.

- Fue un verano de 2010.

- ¡Fueron la novedad del pueblo!

- Sí, sí, mamá y papá no daban crédito.

- ¡Fueron arrasando en toda la comarca poco a poco!

- A ver, causaban curiosidad e interés, sobre todo el cómo habían podido llegar a un pequeño pueblo de la España rural de aquella manera.

- ¿De qué manera?

- Pues ya ves, ¿no te acuerdas del rollo ese de que habían tenido que planificar el viaje desde Bruselas pero habían partido desde Bolonia?

- Sí, sí… desde luego, sonaba un poco extraño todo aquello. Recuerdo cómo Michael y Rachel nos enseñaban enamorados su cultura y costumbres rememorando desde la mítica remontada del Liverpool de Steven Gerrard en la final de Champions de 2005 hasta los conciertos de Queen en el concierto por África de Wembley.

- Je je, me acuerdo, me acuerdo… Cuando cogía la pelota y lanzaba el penal de Xabi Alonso o con un palo simulaba los vibratos de Freddy en el micro.

- Lo que no entiendo es por qué hicimos tanto caso a Rachel y a Mi…

- Sh… que van por ahí.

- Bueno, tranquilo, aún podemos expresarnos libremente, i si no, parlem en català, que no ens entendran.

- Per on anava? Ah, sí, el que t'explicava, ens van menjar tant el pot, i vaja si ho van aconseguir, que vam acceptar que 4+1 no era el mateix que 3+2.

- Sí, sí, les dio fuerte por el 3 + 2. Y fue una jodienda. Nos impusieron a todos su idioma, hasta incluso a los barrenderos/as.

- Y no te olvides de Mario, que no pudo pagar sus estudios por esto, ni de Luisa, que se agarró por los cuernos del toro, ya con treinta años, a la carrera de enfermería y no se la querían dar solamente por no hablar inglés.

- Ya… la verdad que no todas las carteras de las familias podían asumir el nivel de vida de Rachel y Michael ni aprender su idioma, y se incrementaron las desigualdades.

- Sabes cal é o peor de todo? Que tomaron e colonizaron todo o parque. Quería aprender máis, de Oscar Wilde, de Virginia Woolf... pero a partir de aí non saudín polo paseo nin infravalorei a Antonio y Miguel...

- No sé, no sé, lo más injusto es que en ningún momento los vecinos eligieron que Rachel y Michael fueran el centro de sus vidas.

- Mira, foron ao seu puto baile! Pero sempre! Y ahora espero que no quieran traer al pueblo las cárceles para migrantes ni prohíban las manis por Palestina.

- Y luego escuchas a los críos que se caen del tobogán, se dan un golpe y no saben decir rodilla en español, como dijo el Santi .

- Jeje, sí, pero cuidao con ese tío porque no parece que sepa conjugar muy bien el verbo escribir. Además, siempre está “envalentonao”. Tiene enfilaos al Joan, a la Montserrat, al Iago, a la Xulia, al Ibai, a la Izaskun.

- ¿Ah, sí? ¿Per qué?

Una nación quiere su cultura si cuida y respeta sus lenguas y la ahoga si se pliega a la ideología imperialista monolingüística de la OTAN

- Bo… hauràs vist la seua actitut chulesca. Solament li agrada la gent del poble, odia lo de fòra.

- ¿Pero hubo un tiempo que iba detrás de Michael y Rachel, no?

- Sí, pero eso lo hizo por hacerse el moderno, por darse otros aires a como realmente piensa. Ahora va a por estos chavales porque quieren hablar su lengua.

- Bueno, cada uno tenemos nuestras cosas. Además, nos guste más o menos, muchos familiares y vecinos lo han pedido porque les parece importante para ellos, y creo que está bien respetarlo.

- Sí, sí, eso es lo importante, que lo han pedido y que son muchos los que lo quieren. No como Rachel y Michael, que no preguntaron a nadie y pasaron por encima de todos, diciendo que “tendríamos” más oportunidades solo por acercarnos a ellos dos.

- Español, català, euskera, valencià galego… nuestros abuelos/as, que no pudieron estudiar, dirían que el saber no quita lugar, y nos animarían a aprender aquello que nos ayudara a convivir mejor con los demás; además, como no pudieron salir mucho, nos insistirían en que tuviéramos la mente más abierta y que conociéramos no solo a Rachel ni a Michael; que había más niños/as con los que jugar y aprender, incluso si vivían en las afueras, en las periferias, como Marie, Mohamed, Bastian, Aarón, Dylan, Lena, Anastasia, Hamza…

Una nación quiere su cultura si cuida y respeta sus lenguas y la ahoga si se pliega a la ideología imperialista monolingüística de la OTAN.

Quien incluye las palabras gasto y lengua en la misma frase no ha tenido una educación en pro de la cultura o bien no aprecia su lengua y sus significados… y quien hace referencia al gasto en traductores/as, lo hace sin ser consciente de que este oficio ha sido uno de los más importantes del mundo, imprescindible para hacer universales los conocimientos y la ciencia que tenemos hoy en día.

Para concluir, me gustaría recordar que se hace justicia con las lenguas maternas que nos cuidan, las de nuestras madres principalmente, cuyos “periodos cotizados durante la reducción de jornada se computarán al 100% de su jornada anterior, exactamente igual que si no la hubieran reducido”. Gracias a la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya, para todas, sean españolas, andaluzas, extremeñas…

Paco Ochoa es socio de infoLibre.