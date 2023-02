Muchas veces me paro a pensar y me asalta la duda: ¿estaré equivocado? Yo siempre me he considerado una persona progresista, no demasiado radical, más bien próximo a los postulados de un socialismo del siglo XXI; pero, como digo, a veces me asalta la duda de si lo que pienso es lo correcto o tal vez las personas más conservadoras pueden estar más cerca de la razón.

Cuando se ha presentado la ocasión de debatir, sobre temas políticos, con personas más próximas al PP o a Vox, pocas veces he conseguido que me presentaran argumentos en los que apoyar sus opiniones, en la mayoría de los casos el insulto y el escarnio son las vías sobre las que discurren sus análisis, pero ello no obsta para que, aunque no lo sepan explicar, puedan tener razón. Por eso, me he propuesto pensar en lo que tanto defienden, en los dos pilares sobre los que apoyan su integridad moral, Patria y Constitución.

Empezaré por lo más “glorioso”, la Patria. Para muchos lo primero, lo esencial, lo que los lleva a la sublimación de una serie de valores que les hace sentir amor irracional por su nación. ¿A esto no se le llama nacionalismo?, y ¿debe ir por delante de otros principios, como la libertad o la justicia social? Esos que dicen amar mucho a su patria, que enarbolan con orgullo la bandera, pero se llevan el dinero a paraísos fiscales para engordar sus bolsillos, ¿de verdad que son patriotas? Para mí el patriotismo es otra cosa, es ayudar a procurar salarios justos, es contribuir a que se pueda acceder a la educación gratuita, en todos sus escalones, es favorecer que exista una sanidad de calidad para todos, sin necesidad de privatizarla; es defender, en definitiva, que todos los españoles tengan los mismos derechos.

Por poner algunos ejemplos, para mí patriotismo es que aquellos que hace unos años llevaban a sus mujeres y a sus hijas a abortar a Londres, cuando un inesperado desliz se producía, hoy no levanten pancartas en contra del aborto. Patriotismo es no poner trabas a que se les suba el sueldo a los que menos cobran, mientras se ven con buenos ojos las subidas bochornosas de los privilegiados directivos de grandes empresas y bancos. Patriotismo es asumir que a miles de asesinados durante el franquismo se les pueda devolver a sus familias para ser enterrados con dignidad. Patriotismo es, simplificando, luchar por que tus compatriotas puedan vivir dignamente, tanto o más en lo físico que en lo espiritual.

De la Constitución, que tanto les llena la boca, poco que decir; no pusieron mucho ímpetu en que se aprobara en su día, más bien lo contrario, recuerden lo que votó Alianza Popular, y hoy la cumplen si les conviene y se la pasan por allí si les puede dar algún rédito saltarla (véase, por ejemplo, la renovación pendiente del CGPJ).

Menos himnos, menos banderas, mejores salarios, más derechos. ¿Estaré equivocado?

José Ramón Berné es socio de infoLibre