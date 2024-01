Eva Nogales y muchos más...

Eva Nogales es una española de Colmenar Viejo, hija de un pastor y de una costurera, que está cercana al premio Nobel. Pocos medios se han fijado en ella como noticia importante por su trabajo en bien futuro de nuestras vidas y de nuestra salud ya que ha logrado atomizar o descomponer el ser humano en su máximo conocimiento celular, por llamarlo de forma sencilla. Puede ser el símbolo de una España que trabaja en silencio y sin que jamás salgan a ser noticia, pero con un conocimiento científico en muchos casos que casi nadie valora. En unos tiempos en que la creatividad hispana podría estar creando un país a la cabeza del mundo si no tuviéramos unos políticos de la derecha más antigua y estática del mundo que solo quieren destruir los avances para su provecho personal futuro porque ellos defienden una España que otros quieren romper.

Y es que España sufre desde hace ya demasiados años la golfería y la corrupción de los de la banderita que nunca hicieron nada por avanzar en un mundo donde todo, absolutamente todo, hay que cambiarlo

Cada humano somos un compuesto químico que ahora avanza hacia el conocimiento total a través de la IA y grandes científicos que trabajan en silencio como Eva. Con el merecido esfuerzo que sirve para conseguir el éxito. Pero es que como Eva existe mucha gente que trabaja en silencio descubriendo una medicina nueva que curará muchas enfermedades que hoy creemos incurables. Pero es que hay muchos españoles triunfando fuera de aquí en todas las ramas. La industria, las ciencias, la creatividad de muchos empleos nuevos y no digamos en el arte, donde tenemos músicos hoy triunfando en el mundo que no conoce mucha gente porque la mayoría de los medios se ocupan de entretener y también, digámoslo claro, hacer labor patriota en favor de quienes les pagan. Por eso todo esto queda oculto porque a nadie le debe interesar. Cuando escucho las inteligentes frases de Ayuso o los exabruptos del moderado o del menos moderado, me hago cruces de pensar que algún día serán elegidos para que nos gobiernen y esas personas de una calidad infinita pero anónimos para una mayoría, quedaran aún mas ocultos a cualquier patriota que lo que quiere es que haya muchos españoles que llevemos la bandera en la muñeca. Eso sí que es hacer patria para ellos, y no gente de este tipo que está haciendo un gran trabajo pero que no se preocupa de que no rompan España.

Espero que a ese señor al que se persigue porque quiere cambiar España a un país actual y reconocido, se le pueda seguir defendiendo de los ataques y del odio que se ha empleado contra su persona, con sus aciertos y sus errores, para que en esta legislatura tan difícil pueda desarrollar lo que muchos deseamos. Una España nueva que apoyándose en tanto valor humano como tenemos dentro no los perdamos como pasó durante demasiados años de nuestra historia.

César Moya Villasante es socio de infoLibre.