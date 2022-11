¿Más fascismo... o menos?

Las elecciones de Estados Unidos nos dan una idea de por dónde va la política —por llamar de alguna forma a lo que hoy ocurre en el mundo occidental— y, si lo comparamos con España, tendremos algunas circunstancias a valorar.

Parece que el triunfo de los republicanos no es tanto como se esperaba. Y lo escribo cuando aún no son resultados definitivos. Sin embargo, en España, o Madrid, digámoslo así, se hace un homenaje a un asesino fascista comparable a Franco y sus amigos. Sé que no podemos comparar dos hechos nada semejantes, pero reflejan lo que pasa en España en este momento. Veamos.

Trump es el enemigo número uno de Europa, compañero de ideas, no todas, de Putin. Pero sí unidos por odiar la democracia y considerar que eso son cosas de ineptos que no saben por dónde va el mundo. Porque el actual panorama geopolítico está ligado al mercado, y el mercado es dinero, venga de donde venga. Pero parece que el temor al nuevo fascismo, ya abandonando los hornos crematorios y los bombardeos de Gernika, también es temido por mucha gente. Sobre todo, por aquellos que peinamos canas. Sin embargo, en España (Madrid) se acelera la unión de las verdaderas derechas existentes que son solo una: Vox, que es la más clara y sincera. El PP se ha quedado en copia debido al sometimiento de su nuevo líder (¿?) Feijóo a su nueva jefa: Ayuso, considerando que esta es la niña bonita de FAES. Y digo bonita quizá por belleza corporal pero no por ideas extremistas. Aunque también pienso que puede que Feijóo se muestra ahora con sus verdaderas ideas y no las que parecía tener en Galicia.

En resumen, un primer acto de esta película que vivimos refleja que en EEUU algunos tienen miedo y aquí en España hay demasiados que tratan de imponer de nuevo aquella España negra en manos de asesinos, a los que juzgo no por la Guerra Civil, en donde todos cometen atrocidades. Los juzgo por una posguerra en la que hubo demasiados muertos que ahora parece que se les somete al mismo deshonor que lo que hacen algunos vascos, cada vez menos, homenajeando a otros asesinos en Rentería o en Irún. Ya nadie puede establecer diferencias en esa circunstancia tan poco honorable.

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre