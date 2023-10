Felipe VI da miedo

A la vista de la astenia intelectual y la inanidad política que exhiben las derechas, a la vista de que el argumentario de miedos y alarmas no arredra al electorado lo deseado, a la vista de que los resultados de las urnas siguen mostrando que la mayoría prefiere otra cosa que no sea ayusismo y Vox…, a la vista de estas minucias, Zarzuela ha decidido entrar en campaña. Felipe VI el Preparado ha decidido dar un mitin como siempre hace un Borbón: a calzón quitado y sin respetar el cauce democrático de someter su programa electoral a votación popular.

El barbado Borbón y su recluta hija han aprovechado uno de esos agasajos y besamanos que periódicamente organizan, a costa del erario público, para recordar a la súbdita ciudadanía que España no es una “Democracia Plena”, ni lo será mientras esperma y ovarios azules sean paradigma de la desigualdad. Es una constante histórica de este país, salvo en un par de breves Repúblicas, que gentes no elegidas por el pueblo sean las que deciden su presente y su futuro, también su pasado cuya historia escriben en calidad de vencedores. Luego hay que recurrir a fuentes extranjeras para saber qué le ocurrió al país. No son esas gentes no electas las de una monarquía que sirve para ilustrar el origen de la legitimidad de gobierno que banca, empresas e Iglesia Católica ejercen de facto.

¿Estás criticando acaso a esas derechas que tratan con guante de seda a los ricos y puño de acero a la clase media? ¿Estás condenando el neoliberalismo? Si así fuere, monárquica me tienes

El hijo del Campechano ha elogiado a los premiados por su “contribución a un mundo más justo, y también más sabio y lúcido”. O habitan esas majestades mundos paralelos, o el rey ha mentido a sabiendas como un bellaco o como una Constitución cualquiera. De ciudadana a ciudadano: ¿Un mundo más justo, Felipe? ¿Estás afeando la conducta y la ideología de quienes ensanchan la brecha entre ricos y pobres en el mundo? ¿Estás criticando acaso a esas derechas que tratan con guante de seda a los ricos y puño de acero a la clase media? ¿Estás condenando el neoliberalismo? Si así fuere, monárquica me tienes.

Muy tierno y sentimental, ha lamentado los conflictos bélicos "en su versión más descarnada y brutal", algo que exonera conflictos que producen más víctimas humanas utilizando las armas especulativas del comercio y las finanzas. Al respecto, quien ejerciera de nieto heredero para el dictador Franco, ha dicho que tal parece como "si las lecciones severas de un pasado no tan lejano hubieran caído en el olvido".

Ha redondeado la faena de política internacional afirmando con su engolada dicción que la situación global "pone a prueba, una y otra vez, el orden internacional", llamando a la "responsabilidad para mantener la paz, el bienestar económico y social y los valores democráticos”. Muy preparado, se ha hecho el sueco dando a entender que lo de hoy es distinto a lo que pasó ayer, en la Edad Media, el Imperio Romano o la época de los Faraones. Necio o hipócrita, ha situado la causa de todo conflicto, “el bienestar económico” del 1% de la población, entre términos incompatibles como la paz y los valores democráticos.

Como guinda del reciente pastel electoral y del consiguiente gobierno, Felipe ha tirado del argumentario de Vox y del ayusismo que divide a España entre la minoría obscenamente rica, privilegiada, y la mayoría cuya utilidad se limita a mantener el statu quo de la minoría y de su propia y anacrónica estirpe: “Son muchos los problemas y las soluciones llegarán como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España de la unidad, nunca de la división”, ha dicho. ¿Problemas como vivienda, precariedad, machismo, degradación de los servicios públicos, desigualdad…? ¿Soluciones venidas de la Unidad? ¿Una, Grande y Libre, Felipe? ¿Unidad de destino en lo universal, compadre? ¿Unidad para fusilar a 26.000.000 de hijoputas? ¿Es división, alteza, la realidad multicultural y plurinacional de España, Europa y el mundo? Da miedo pensar a qué soluciones se refiere. Mucho.

A todo esto, la niña ha sido presentada en sociedad como capitana general en ciernes de todos los ejércitos, último y único recurso de legitimidad de monarquías y dictaduras.

Verónica Barcina Téllez es socia de infoLibre.