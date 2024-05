En Gaza no hay guerra

La guerra en Gaza no existe, no sé por qué ustedes los periodistas la llaman guerra, estoy harta de oír tanto en el telediario de TVE como de leer en algunos medios: "La Guerra de Gaza".

Allí no hay guerra, solo hay unos que dan y otros que reciben, y los que reciben no tienen ningún medio para protegerse mientras que a los que agreden se les envían armas para que "se protejan". Los israelíes han cerrado las fronteras no dejando entrar ni salir a nadie, convirtiendo Gaza en una ratonera. ¿Es esto una guerra? Debe de ser "la guerra fácil ". Netanyahu quiere anexionarse toda Gaza y Cisjordania y que todo sea Israel, por supuesto los gazatíes fuera, si es que en ese momento queda alguno.

Cuando los colonos, después de la última devolución de rehenes israelíes, se enteraron de que los habían estado alimentando con arroz hervido, se pusieron en la frontera con Egipto a no dejar pasar ayuda humanitaria en represalia, no pensaron que mientras los rehenes habían tenido la suerte de poder comer algo había palestinos que habían muerto de hambre. ¿Y por qué unos tuvieron que comer arroz y otros murieron de inanición? La respuesta es simple: porque Israel impide cualquier ayuda humanitaria o la concede con cuentagotas, y allí estaban los colonos apoyando sin pensar en qué iban a comer los rehenes que quedan, desde luego serán "El Pueblo Elegido", pero no son unas lumbreras.

Cuando nos hablan de los colonos israelíes muchos piensan en las maravillosas frutas y verduras que ya se encargan ellos de promocionar como si los palestinos no trabajaran también el campo. No nos engañemos, estos no tienen nada que ver con nuestros labradores o granjeros a no ser el moreno del sol, estos agreden asentamientos palestinos, quemándoles las casas, a veces con la familia dentro, para que no vuelvan.

Gloria Tamarit es socia de infoLibre.