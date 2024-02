El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) decidía el viernes 26 de enero si Israel está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. Parece que no. Se veía venir.

El TIJ de Naciones Unidas ordenó el viernes a Israel que “adopte todas las medidas necesarias para impedir actos de genocidio contra la población palestina de Gaza”. Lo que viene siendo: maten ustedes, pero háganlo con conocimiento. El TIJ no ha adoptado la medida que debía: un alto el fuego inmediato en la Franja. La máxima instancia judicial de la ONU se ha cagado encima. Una vez más.

Se supone que los miembros, magistrados de la corte del tribunal, son independientes y su primera obligación antes de asumir sus puestos es declarar en audiencia pública que ejercerán sus poderes con imparcialidad y conciencia ¿ética? Ni una cosa ni la otra, que le den a la ética y a la imparcialidad. 26.000 muertos no es más que una cifra que nos acompaña en los telediarios a la hora de la cena.

The International Court of Justice tiene not found la parte en la que debería mostrar a todos sus miembros. Los intereses económicos y geoestratégicos mandan. Conflictos creados ad hoc. ¡A hostias!

Probablemente cuando el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU decida parar este genocidio, en un par de años, grosso modo, Gaza, como pretende Yoav Gallant, ministro israelí de Defensa, haya desaparecido de la faz de la tierra.

Pako Martí es socio de infoLibre.