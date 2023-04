Ignorancia, irracionalidad y mala fe cargada de insultos e hipocresía

Por desgracia no hay día en que los partidos de la derecha más retrograda que hemos tenido desde el inicio de la transición, no paren de demostrarnos con sus argumentaciones su única realidad: la ignorancia, la irracionalidad y mala fe cargada siempre de insultos e hipocresía. Son tan ignorantes que tratan de autócratas a gobiernos legítimamente elegidos por sus ciudadanos. Irracionales pues, deniegan o no aceptan un encuentro Iberoamericano que lleva casi tres décadas haciéndose y participando España en ella. Y lo más hipócrita es que con esta negación niegan a la monarquía de la que ellos tan "defensores" dicen que son, pues el rey no solo ha asistido a ese encuentro, sino que también ha participado de manera directa en la toma de posesión de algunos lideres “autócratas”, como ellos definen a algunos de los estados americanos participantes.

¿No eran autócratas esos estados o no se debería haber participado en ese encuentro cuando gobernaban Aznar y Rajoy? La verdad es que Feijóo, no para de mentir y lo peor es que para justificar sus falacias y argumentaciones irracionales insulta a la legitimidad de otros países con insultos y mala fe, con el único argumento de dar fuerza al ala más radical y ultra derecha de sus adeptos y dirigentes. Para justificar su ignorancia, algunos de sus dirigentes le defienden argumentando con más insultos sus irracionales palabras. Pero bueno, la ignorancia, y la irracionalidad y la mala fe, no solo es propio del señor Feijóo, pues ya vimos visto cómo el señor Mañueco, todo un presidente de una comunidad, falta al respeto dando la espalda a una diputada de la oposición mientras se debatía un tema fundamental para la ciudadanía castellano leonesa y cuando se marcha, otra irracionalidad, la insulta con una peineta. Peineta que hipócritamente justifica diciendo que solo fue un gesto normal. Parece ser que el señor Mañueco convive con la peineta como signo de su actividad política. Triste e insultante para la racionalidad.

Pero si eso fuera poco vemos cómo personas que hasta ahora se pensaba que eran el ala moderada y dialogante, como es su portavoz de campaña en el PP, el señor Borja Sémper, para justificar la irracionalidad de su presidente prefiriendo las pensiones de Francia a las de España, y con ello llamando a la provocación de nuestros pensionistas y con ello se salga a la calle de forma violenta, indica hipócritamente que el señor Feijóo no comparaba ni prefería las pensiones de Francia, sino que lo que quería decir es que nuestro plan de pensiones no era el adecuado. Está claro que no es el adecuado para ellos, pues quieren un sistema de pensiones privados y no público. Además, señor Sémper, lea bien cuál es la letra de las pensiones en Francia y qué es lo que ha provocado que sus ciudadanos salgan a la calle a protestar y verá como no es la edad ni mucho la defensa de los servicios públicos de las pensiones. Además, creo que no es con la crispación y saliendo a la callecon actuaciones de destrucción la forma más adecuada para dialogar y defender posturas. Y su jefe", el señor Feijóo, aunque lo intente justificar hipócritamente, intenta decir: salid a la calle a protestar.

La hipocresía es tal, que el PP, el que acabó con la bolsa de las pensiones, ahora pretende ser el salvador de los pensionistas: qué mala fe e hipocresía tienen. Y más cuando en el trasfondo de sus planes de pensiones, según su real programa que no enseñan y esconden, es la privatización de las pensiones, como la de los servicios públicos, como ya se deslumbra en algunas autonomías que gobiernan. Y si fuera poco la irracionalidad, su hipocresía y su mala fe, son capaces de exteriorizar el que se separan de Vox y en reuniones aparte ya han pactado gobiernos y ya hablan y argumentan de la misma manera, por lo cual se ve claramente que la alternativa a este gobierno es un gobierno de ultraderecha encabezado por el PP con la ayuda de Vox y los “veletas” de tránsfugas de otros partidos. Pero, como he dicho, la ignorancia y mala fe es tan real en estos partidos y sus dirigentes que vemos cómo ellos no ven la mejora de la economía. Es claro, no la ven pues, pese a que sus verdaderos jefes, “los estamentos económicos”, no paran de enriquecerse. Ellos quieren que el enriquecimiento solo sea el de ellos, no quieren, en su mala fe, que la ciudadanía pueda progresar y aumentar su bienestar.

Y son ignorantes, puesto que no aprenden de sus errores y vuelven con su hipocresía a mantener y poner en puestos relevantes a personas imputadas, como son los candidatos a las alcaldías de Marbella y Badalona, entre otros. Pero claro está que en su deriva hipócrita, de ignorancia política y de mala fe, pretenden gobernar con aquellos que insultan a la ciudadanía y no creen en las instituciones, sino que se sirven de ella. Pero claro está que en este PP servirse de las instituciones, sobre todo de las de justicia, está en el orden del día, por eso no quieren cambiarlas saltándose la mayor de las leyes: la Constitución, a la que insultan no renovando los órganos caducos, y todo porque así no pierden sus ayudas de la justicia irracional que ellos y sus “jefes” pretenden implantar si vuelven a recuperar el poder. Porque de ignorantes es no ver que en una democracia lo que indica quién tiene el poder y debe gobernar lo indica la ciudadanía con sus votos libres en las urnas y ellos, desde el minuto uno, no lo han aceptado. Y ahora empleando su mala fe, la hipocresía y sus argumentos falaces, pretenden recuperar, con métodos de crispación, odio, que tal vez puedan conseguir, pero que solo lo van a hacer con la ayuda de un partido como Vox, que llama “jefe de la banda” al presidente del Gobierno, elegido democráticamente. Con un Vox que se ríe de las instituciones, que no cree en el cambio climático, y tampoco en los derechos de la mujer. Con un Vox que pretende volver a la dictadura de partidos.

La hipocresía es tal, que el PP, el que acabo con la bolsa de las pensiones ahora pretende ser el salvador de los pensionistas: que mala fe e hipocresía tienen

En resumen, esta derecha retrógrada con su mala fe y con su ignorancia piensa que tiempos pasados fueron mejores, "sobre todo para ellos", cuando la ciudadanía quiere y desea que la democracia sea aquella que defienda los intereses comunes y no solo de los más ricos. Y sobre todo una ciudadanía en color y no en blanco y negro. Pero por desgracia este PP con su hipocresía y mala fe intenta con sus falacias volver a esas épocas pasadas, pues la igualdad le molesta, los derechos de la mujer les fastidian y sobre todo el que la ciudadanía tenga un bienestar y los servicios públicos puedan llegar a todos y todas no les sirve. Prefieren lo del medioevo: el rey, la nobleza y los siervos, es decir, las clases sociales y con ello el esclavista laboral y la precariedad de los de siempre. Y lo peor, cargado con insultos y humillaciones a sus propios votantes. Lo dicho: mala fe, ignorancia e hipocresía.

_______________

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre