La ley de partidos políticos y la desafección política

Felicitar al señor Maraña por su resumen editorial sobre la credibilidad política y desafección ciudadana, y comentar que entiendo la calidad democrática de los partidos políticos algo así como una basura y perdonen que me exprese con esta libertad y desasosiego, con ello la desafección de la que habla el señor Maraña con toda la razón.

La ley de partidos políticos no permite la libre afiliación como debería de entenderse de los principios constitucionales. Con ello les digo por experiencia propia, al solicitar mi alta en el Psoe local de Elche, ya que al parecer para entrar en un partido te hacen un chequeo previo por parte de su ejecutiva local, y aquí las madres mías, si como un servidor ha ejercido la libre critica, como la sociedad nos reclama nuestro activismo político participativo, pues me ha ocurrido que me han presentado un dossier como o si fueran la Gestapo, por parte de su SG, con parte interesada de mis artículos y comentarios críticos sobre una línea concreta de incumplimientos del programa electoral.

Así sí he comprobado visualmente por curiosidad en internet que similarmente así funcionan todos los partidos políticos. No puedes entrar por libre afiliación, con ello las respuestas consiguientes.

Los partidos son casi mafias de redes clientelares para enchufados posteriores, en muchos casos gente sin oficio, que busca medrar a la orden de los cabecillas que controlan las ejecutivas locales.

¿Dónde está la democracia abierta y participativa que han de impulsar los partidos políticos?

¿Dónde está esa invitación para acudir los ciudadanos a los partidos políticos a participar sin ataduras en los debates temáticos de interés general?

¿Dónde están las listas abiertas a cargos orgánicos y públicos interna y externamente?

¿Dónde están la rendición de cuentas de todos los cargos públicos sometiéndose al menos una vez al mes en abierto a los ciudadanos y a los afiliados de los partidos políticos?

¿Pregúntense porque el porcentaje de afiliados les llaman militantes también para hacerlo más solemne, representan tan solo apenas el 0,50, de sus propios votantes y no digamos nada sobre el total del censo?

¿Entienden ahora con qué facilidad se manipula y se controla un partido político, y cuantas prebendas e intereses mediáticos hay creados en torno a ellos, pregunten cuantos afiliados irregulares dan de alta para votaciones internas de interés partidista y a cuantos de la deniegan? o peor aún, hacen para que se vaya del partido si es crítico con el aparato

Con conocimiento de causa en la provincia de Alicante zonas más cercanas Elche y Alicante, ya les puedo asegurar que por no llamarle por su nombre… las ejecutivas son cautivas por sendos personajes que siempre tejen los hilos desde dentro y no hay quien se mueva.

Nombres Públicos, Alejandro Soler SG ejecutiva Elche y Ángel Franco que rota sus cargos pero siempre es el que corta el bacalao, son algo así como sus reyezuelos. Desde donde nace, se mueve y se decide casi todo entre bastidores. Hoy ha caído el portavoz socialista alicantino, precisamente por la red clientelar de A. Franco y los suyos con poderes en todos los sitios, y A. Soler en Elche el rey de Midas interno, el que lo decide todo junto con algún ex alto cargo también entre bastidores. Y Así estamos con la credibilidad y desafección política por suelos, Para ellos cuantos menos sean mejor, más fácil de controlar los partidos locales, no les hacen falta tantas altas irregulares y hacerlo tan visible como ya les ha ocurrido y lógicamente como no podía ser de otra forma, han vuelto los mismos al pesebre político.

Dice el señor Maraña que la gente apenas ve y lee las noticias. Pregunto ¿qué se puede hacer cuando ves que no vale la pena y tienes que vivir y comer y ver futbol el tiempo que te sobre y poco más?

Me gustaría comentarle señor Maraña muchas más cosas de su excelente trabajo editorial el que mencionamos de este articulo y en general.

Saludos y mucha suerte a todo el equipo editorial de infoLibre.

Jose Joaquín Belda es socio de infoLibre