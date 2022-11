Imperturbables a cualquier atisbo de humanidad. Acechando los corredores humanitarios, el disparo fácil. Cercenando vidas a dentelladas. Lobos.

Esto va de supervivencia. Vienen a por nosotros y tan solo necesitamos suerte para esquivar balas. El rastro de dolor nos delata a cada ráfaga, a cada dentellada. No me sueltes del brazo o seguro muero a manos de algún sicario random, de los que se esconden en las sombras de la cuenta de resultados. Los lobos de las energéticas y la banca no perdonan. Tiros fáciles a blancos fáciles. No hay tregua. Nada cambia. Todo permanece. Lobos.

Sobrevivir como si fuéramos a morir mañana. Maldita sea, no somos más que esclavos de la fragilidad, vertebrados en un mundo que jamás podrá vertebrarse. El poder en la sombra del siglo XXI no permitirá jamás inacción alguna que discurra paralela a sus intereses geopolíticos. Saben que el miedo, la incertidumbre y la devastación les funcionan, por lo tanto, seguirán aumentando el grado de intensidad según lo estimen. Imperturbables a cualquier atisbo de humanidad. Lobos.

Los lobos de las energéticas y la banca no perdonan. Tiros fáciles a blancos fáciles. No hay tregua. Nada cambia. Todo permanece. Lobos

Subsistir, perdurar a tan elevado número de manadas, de dentelladas, de francotiradores, de asesinos de gatillo fácil, es lo que hay y acontece, de modo que no me jodáis. Solo, y con el teclado como única arma sé que no os puedo herir ni haceros daño alguno. Lobos.

Resistir, somos blancos fáciles, lo saben y disparan a placer, imperturbables, acechando, cercenando vidas que olvidaron la coraza en casa. La mía, mi coraza, duerme conmigo cuando las pesadillas acechan. Camina junto a mi cuando los disparos zumban en el aire, cuando las dentelladas acechan la yugular. Lobos

La muerte se retransmite en directo desde Bucha a golpe de telediario. No hay tregua. No me sueltes del brazo.

_______________

Pako Martí es socio de infoLibre