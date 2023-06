España es fascista, casposa y bipolar, con sus pedradas racistas y algún que otro verano en falta. De toda la vida de dios. De los reyes católicos a la actualidad, y no pienso hacer un devaneo histórico con la intro, no es mi trabajo ni mi “palo”. El amor está en el aire, love is in the air.

Jamás de los jamases había tenido este país un escudo social como el que ha concebido y puesto en marcha el actual Gobierno de coalición.

Los resultados, tanto de crecimiento, en torno al 1,5% para este año y el 2,1% para el próximo, como de empleo, 20.815.399 de españolitos trabajando, no son nada desdeñables. El problema es que esos mismos españolitos lo tengan claro, y sepan a dónde dirigir su voto sin comprar historietas populistas, falsas o de tendido de sol. Esto es lo que hay.

Debo reconocer que me daba cierta pereza escribir o más bien reescribir (el anterior no lo publicaron por infumable) este artículo, entre otras cuestiones por los innumerables chorros de tinta a la par que estupideces varias que se están vertiendo en torno a los próximos comicios del 23 de julio. Pereza y hastío, aunque con un titular tan bueno no debía, pensé, dejar varado el texto.

La derecha está a lo que está, es decir, a joder. Sin argumentario económico. Con un líder, Feijóo, al que le sobra una o, con poco carisma y facilidad innata a la contradicción. No es más que un personaje de poco fuste y con una escasa dialéctica política.

A la otra derecha, la extrema, no pienso darle en modo alguno eco. Son lo que son: fascistas.

Confío, tengo esperanzas en que la ciudadanía sea lo suficientemente objetiva para depositar su confianza en donde merece estar, aunque por la mirada del gato del vecino, que me escruta sin miramiento alguno, parece pensar: “Pues no estás flipao tú ni na”. Love is in the air.

Pako Martí es socio de infoLibre.