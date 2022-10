En nuestro mundo enfermo los “madmen lead the blind”

Estas palabras las pronunció Gloucester en la obra de Shakespeare El rey Lear (4.1.48): [los locos dirigen a los ciegos]. En esta misma situación nos encontramos hoy cuando los gobernantes que deberían tener una visión humana de la sociedad solo piensan en la guerra. En el caso de Rusia, muchos de los medios de comunicación occidentales han contestado con mentiras a las serias advertencias que hizo el presidente Vladímir Putin en su discurso a la nación el 21 de septiembre. Avisó que Occidente “ha ido demasiado lejos en su agresiva política en contra de Rusia, lanzando interminables amenazas a nuestro país y a nuestro pueblo”. Se refirió “a las declaraciones de algunos representantes de alto rango de los principales países de la OTAN, sobre la posibilidad y la admisibilidad de utilizar armas de destrucción masiva, armas nucleares, en contra de Rusia”. Ante esta peligrosa situación, Putin recordó “a quienes hacen esas declaraciones con respecto a Rusia”, que su país “tiene diferentes tipos de armas, y algunas de ellas son más modernas que las armas que tienen los países de la OTAN”.

La cuestión es quién está amenazando, la OTAN o Rusia. Putin matizó que “en caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país y para defender a nuestro pueblo, con toda certeza haremos uso de todos los sistemas de armas a nuestra disposición”. Después de esta advertencia seria, saltaron las alarmas y los medios de comunicación se lanzaron como locos a explicar a los ciegos el peligro tan grande que Putin representa para la paz mundial, olvidando en su locura que la OTAN al dejar de ser una unión de países soberanos y convertirse en un grupo de colonias de los Estados Unidos, representa la amenaza más grande para la paz del mundo. Occidente, con su propaganda y sus mentiras puede manipular la verdad sin ningún respeto moral. Daba risa escuchar el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al referirse a Putin como el “único hombre causante de la brutal guerra de Ucrania”. Como es corto de memoria no sabe que EEUU lleva años preparando esta guerra proxy en Ucrania. Mienten cuando dicen que ha sido Rusia la que ha provocado la guerra. Quien sí se ha dado cuenta de la “nueva fase” del conflicto ha sido el analista militar estadounidense Scott Ritter, al subrayar que este cambio de fase se debe a “la escalada de beligerancia de la OTAN en Ucrania”. Y esta es la cuestión: la causa de la guerra se debe a la expansión de la OTAN.

Los locos que nos gobiernan dicen a las masas ciegas, como el belicista Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, que las aseveraciones de Putin son “retórica imprudente”. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como pelele de EEUU ha expresado algo que ya se esperaba: “Putin está fanfarroneando”. Y Keir Giles, un miembro de la Chathan House, ha manifestado que Putin solo está recurriendo a “la misma insinuación vaga de amenaza nuclear que hemos escuchado antes”. Pero de todas las paridas de Occidente, la más estúpida la hemos escuchado en los medios de comunicación alemanes al transmitir a sus masas ciegas que “todas esas líneas rojas de Putin no quieren decir nada. No presten atención”. Y al presidente de España, Pedro Sánchez, solo se le ha ocurrido afirmar que “Putin sabe que está perdiendo la guerra”.

Sin embargo, como escribe Roger Köppel en Woltwoche, un sitio web de noticias y entrevistas, citado en la Executive Intelligence Review (EIR): “Cuanto más se bloquean los estadounidenses y los europeos en la febril espiral de agresión, mucho más global y más peligrosa se volverá la guerra”. Köppel declara en el editorial de esta publicación semanal que en estos días de escalada de la guerra es cuando más se necesita la paz, que como sabemos a EEUU y la OTAN no les interesa. “Europa tendría que indicar el camino, disuadir a la administración Biden y poner límites a los ucranianos, con su presidente Zelenski, que podría caer enfermo con el síndrome de mesías. Arriesgar una guerra mundial contra Rusia es una locura. Lo que se necesita ahora son negociaciones para la paz”. Pero claro, cómo se puede hacer esto cuando, como señala Köppel, “nuestros políticos, nuestras élites y nuestros medios están haciendo lo contrario”. Su editorial “¿Estamos gobernados por lunáticos?”, me remitió a la obra de Shakespeare porque habla de la locura y la ceguera de nuestros gobernantes. Para Köppel, “la demonización de Rusia y de Putin ha sustituido al pensamiento y al programa, exaltando su propia ceguera y la arrogancia general que bloquea su visión y el camino hacia el realismo y la coexistencia pacífica”. Como señala la EIR, “Rusia vio dos ejércitos fascistas concentrarse en sus fronteras antes de invadir, el de Napoleón (el primer ejército fascista) y el de Hitler. No permitirá que eso vuelva a suceder”.

Sorprende, pues, la visión de futuro del eminente filósofo y economista estadounidense, Lyndon LaRouche, cuando pudo prever el declive y la decadencia de su país. En su libro Children of Satan escribió que con los horrores de la invasión de Iraq, el mundo vio una imagen creciente de un despliegue de Estados Unidos parecido a la “bestialidad” de Hitler contra la humanidad. LaRouche se dio cuenta de que “la fuerza del presidente Franklin D. Roosevelt se expresó en su liderazgo sobre la recuperación de Estados Unidos [para] evitar que los fascistas de Europa, liderados por Hitler, establecieran su imperio mundial”. Augusto Zamora R, ha escrito que el Estado independiente que Hitler creó en Ucrania solo tenía el propósito de reclutar ucranianos para utilizarlos como carne de cañón para aniquilar a la URSS. Si cambiamos la palabra URSS por Rusia, vemos que eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy en el conflicto ucraniano. Por esta razón, el ministro de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, acusó a Occidente en la ONU de querer borrar a Rusia del mapa porque EEUU quiere “convertir al mundo en su patio trasero”. En una entrevista en El País, el antirruso Yuri Felshtinsky, en una alabanza a la OTAN ha manifestado que “todo el mundo está reforzando su capacidad militar. Alemania, Polonia, que va a tener el Ejército más grande dentro de la Unión Europea… Lo que vemos es una preparación abierta de la UE a una confrontación directa con Rusia”.

Helga Zepp-LaRouche, presidenta y fundadora del Instituto Schiller, pide una movilización rápida en todos los países del mundo para detener esta locura antes de que sea demasiado tarde

Afortunadamente, también hay mentes lúcidas en el mundo que no se preparan para una “confrontación directa con Rusia”. Este es el caso de Helga Zepp-LaRouche, presidenta y fundadora del Instituto Schiller. Al evaluar la situación actual ha declarado lo siguiente: “1) Las constantes provocaciones de la OTAN están dando fruto –Rusia está contra la pared y está muy, muy cerca de esa anunciada línea roja cuando sienta peligrar su propia existencia–. 2) Putin no se tira faroles –estamos ante un peligro mucho más grave que la crisis cubana de 1962. 3) Todavía estamos a tiempo –apenas– para parar la locura de una confrontación nuclear, y lograr una solución negociada a la crisis de Ucrania, junto con una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo”. Helga Zepp pide una movilización rápida en todos los países del mundo para detener esta locura antes de que sea demasiado tarde. Según ella, la Asamblea General de la ONU debe abordar la cuestión. Y hablando de su marido, Lyndon LaRouche, ya fallecido, cree que su pronóstico más significativo fue cuando el presidente Nixon abolió el sistema Bretton Woods el 5 de agosto de 1971. LaRouche advirtió que “el cambio a un sistema financiero, puramente monetarista encaminado a la maximización de ganancias –si se mantenía, el mundo necesariamente iría hacia una nueva depresión, un nuevo fascismo, y el peligro de una nueva guerra mundial, al menos que se estableciera un orden económico mundial, totalmente nuevo y justo”. Cuando Pedro Sánchez, Joe Biden y otros, hablan de mantener “el orden basado en reglas”, se refieren al orden neoliberal, sin mencionar que es un orden genocida basado en la desigualdad, la miseria, la injusticia y la guerra. Deberían estudiar la economía física de LaRouche, basada en G.W. Leibniz, Friedrich List, H.C. Carey y B. Riemann, entre otros.

Siguiendo la movilización que pide Helga Zepp, el Instituto Schiller y la Fundación para Luchar contra la Injusticia han enviado una carta abierta a las Naciones Unidas firmada por personas prominentes de todo el mundo, declarando que “la verdadera razón del peligro de la guerra y de esta escalada se debe al hecho de que el sistema financiero liberal transatlántico va hacia una crisis hiperinflacionaria, como ocurrió en la Alemania de Weimar en 1923, causada por las políticas monetaristas de maximización de ganancias”. Esta crisis “afecta al mundo entero, especialmente a los países en vías de desarrollo, con el aumento general de los precios de la comida y de la energía”. Aseguran que “la única forma de eliminar el peligro de una Tercera Guerra Mundial, que amenaza con la aniquilación de toda la especie humana, consiste en reemplazar la bancarrota sin esperanza del presente sistema financiero, por un nuevo sistema de crédito, un nuevo Bretton Woods”. Y terminan pidiendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se garantice “un debate abierto y libre sobre la necesidad de establecer una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, que considere el interés de cada país del planeta”. Por lo que apelan “a la AGNU que convoque una conferencia especial de emergencia para implementar la nueva arquitectura internacional”. Lyndon LaRouche no se equivocó en su pronóstico sobre el colapso del sistema financiero, hace más de cincuenta años. Pero al establishment no le han interesado sus predicciones. Y así, en nuestro mundo enfermo los madmen lead the blind.

Juan José Torres Núñez es escritor y socio de infoLibre.