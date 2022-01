¿Qué ocurre con los afectados por covid persistente?

Recientemente leía en el periódico el testimonio de una afectada por el covid persistente en el que relataba el terrible cambio que había sufrido su vida y su impotencia al no encontrar respuestas. Su relato coincidía con el de mi sobrina, enfermera, que, como otros muchos, ha visto derrumbarse su vida por la misma causa.

Unos llegan directamente por la enfermedad; otros, tras ser vacunados después de pasarla, como mi sobrina, que pasó la enfermedad en marzo de 2020 y recibió la vacuna de AstraZeneca por el CODEM, pese a advertir que padece de tromboembolismos de repetición y está medicada con anticoagulantes, al final las consecuencias han sido las mismas: dolores, falta de concentración y de energía para emprender cualquier tarea, imposibilidad de volver al trabajo y negativas a la concesión de una incapacidad laboral, depresión, graves consecuencias económicas y una terrible sensación de abandono al no recibir respuestas: no hay cura, no hay incapacitación que permita una pensión mientras se recuperan si es posible, no se les escucha… ¡se sienten los grandes olvidados!

La existencia de patologías anteriores en muchos de ellos parece tranquilizarnos: ¡Ah, tenía patologías previas! Sí, pero medicalizados realizaban perfectamente su trabajo y hacían una vida normal.

¿Cuántas personas hay en esta situación? ¿No íbamos a salir todos juntos, sin dejar a nadie atrás? ¿Ocurrirá con ellos lo que ya sucedió con las víctimas de la talidomida o de la colza? No dejemos que pase el tiempo sin respuestas y de nuevo tengamos que avergonzarnos como sociedad, cuando al cabo de los años los afectados nos muestren sus secuelas y vuelvan a reclamar soluciones que nunca llegaron.

No dudo que en infoLibre alguno de sus magníficos periodistas de investigación pueda interesarse y poner de relieve la situación, no de una, sino de las muchas personas, que se sienten abandonadas con sus vidas rotas.

Mariano García Acebes es socio de infoLibre