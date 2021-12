Paisaje después de la batalla (15), Chile

Jamás llegué a entender que los gobiernos autodenominados de izquierdas (Lagos y Bachelet), quienes se repartieron el poder con la derecha en los últimos 30 años, admitieran gobernar bajo el paraguas de una Constitución fascista. Es como si en España, tras la muerte del dictador, los partidos políticos hubiesen pactado gobernar con “Las Leyes Fundamentales del Movimiento” (De facto, la constitución franquista). Tuvieron que ser los movimientos sociales, en las calles, los que plantearan devolver la dignidad perdida durante 30 años, al pueblo chileno. Así nació hace dos años, las bases para redactar una nueva constitución democrática que entierre el oprobio histórico de los chilenos. Será uno de los legados que deje el nuevo Presidente de Chile, cuando culmine su mandato.

1. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, nunca ha ocultado su admiración por Pinochet. En su puesta de largo, como candidato del partido ultra, lanzó la “cuadratura del círculo”. Un gobierno neoliberal en lo económico y ultraconservador en derechos civiles, es decir, el blanqueamiento del pinochetismo. Exactamente lo mismo que pretende PP/Vox en España. Almas gemelas, mutuamente admirándose. Pero no nos equivoquemos, el veneno está extendido por las “venas abiertas de América Latina” (que diría Eduardo Galeano). Por ello, la parte más centrista del histórico partido de la Democracia Cristiana, finalmente apoyó a Gabriel Boric, porque eran conscientes del peligro que para la democracia representaba Kast. Ojalá este compromiso histórico se extienda por el resto de países. Ojalá, los liberales vuelvan a sus orígenes.

2. Gabriel Boric, será el presidente más joven en la historia de Chile (35 años), pero también será el expresidente más joven (39 años) que abandone La Moneda, por imperativo legal. Va siendo hora que las democracias estables modifiquen unas limitaciones de mandatos que no permiten abordar los cambios estructurales que toda sociedad necesita y que requieren tiempo, proyectos, diálogo y pactos, muchos pactos. en España, no existe limitación de mandatos (Así gobernó Felipe González, durante 13 años, 4 legislaturas), son los propios gobernantes (y sus partidos) los que han ido decidiendo sus propias limitaciones. En Alemania, Ángela Merkel ha gobernado durante 16 años y se ha marchado voluntariamente con un alto porcentaje de apoyo popular. La posibilidad de reelección por otro mandato, no es un horizonte que no se pueda contemplar en la próxima Constitución Chilena.

3. Todo apunta a que el próximo gobierno progresista de Chile, en su mayoría, esté compuesto por personalidades que no superen los 40 años, forjados en las protestas de 2011 y 2019. Testigos y víctimas de las políticas neoliberales ensayadas en Chile, bajo el paraguas de la Constitución pinochetista, que privatizó servicios esenciales y enriqueció a unos pocos. Todos ellos han vivido en democracia. En una democracia tutelada. Boric y los suyos arrasaron entre los jóvenes de menos de 30 años. Kast, sólo lo supero entre los mayores de 70.

4. Chile ya no es Chile de 1973. Chile ya no es la de Las venas abiertas de América Latina (Eduardo Galeano), sufre de los condicionantes del neoliberalismo, desigualdades lacerantes, del abandono de políticas protectoras, de las consecuencias de las privatizaciones, pero no es Chile de 1973. Forma parte de Ñamérica (admirablemente descrita por Martín Caparrós en su último libro). Son los nuevos retos de Chile. Son los nuevos retos (o eternos) de la izquierda en América Latina: Sanidad pública, educación pública, pensiones e infraestructuras…y, por supuesto, una lucha sin cuartel contra la corrupción, porque ésta, a quien más daño hace es al proyecto progresista.

5. Del acierto o desacierto de las primeras medidas a partir de marzo del 2022, dependerá también, en gran medida, el horizonte que se abre en Brasil y Colombia (próximas citas electorales). Toda América Latina tiene puesto sus ojos en Chile. Acertará, el nuevo presidente si no se embarca en “aventuras” demagógicas en “proyectos” vacíos, retóricos, altisonantes y, sobre todo, si se desmarca de aquellos autócratas que han hecho tanto daño a su pueblo y a la izquierda. Ya dio una buena señal desde el 2018 condenando la represión en Nicaragua y calificando de “masacre” la violencia policial contra las revueltas estudiantiles.

6. El colectivo que más se movilizó durante la segunda vuelta y que dio el triunfo al candidato del Frente Amplio, fue el de la mujer. Todos los estudios publicados en estos primeros días, señalan que sin su movilización no habría sido posible que Gabriel Boric llegase a La Moneda. El carisma y el trabajo desplegado por la médico, Izkia Siches de 35 años, su jefa de campaña y la mujer más carismática de Chile, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” ha sido su lema, repetido a lo largo del país. Siches, está llamada a ejercer un papel fundamental no solo en el nuevo gobierno sino en la orientación del mismo.

7. El gobierno de Gabriel Boric no sólo tendrá que bregar con las distintas fracciones que le auparon como candidato, especialmente con la fuerza hegemónica que sigue siendo el Partido Comunista de Chile, sino también con aquellos que al final de la campaña, procedentes del ala más centrista de la Democracia Cristiana, decidieron darle su apoyo. Pero también tendrá que bregar con la abstención. No dice nada bueno para la fortaleza de la democracia que la abstención represente el 45 % del electorado, a pesar de que en estas elecciones se haya conseguido la mayor cota de participación (55%)

8. La Convención Constituyente que tiene fijado el plazo del mes de julio del 2022 para finalizar los trabajos del nuevo texto constitucional, ha recibido el apoyo y el compromiso de Boric. Conviene recordar que el ya presidente electo, siempre estuvo a favor de la Convención Constituyente y que por ello fue agredido y reprochado por el ala más izquierdista del movimiento que estaba en contra del proceso. “No queremos una convención partisana al servicio de nuestro Gobierno” ha sentenciado en su primera visita institucional.

9. En cualquier caso quedamos a la espera de las sesudas y siempre aleccionadoras “aportaciones” del pepito grillo y portavoz de la derecha/extrema derecha de América Latina, España… y el mundo, el infatigable Premio Nobel de literatura, Vargas Llosa, para quien, los chilenos habrán votado mal, al igual que lo han hecho, los peruanos, los bolivianos…! Mira que no da una, este hombre!

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre