Comentaba con unos colegas, hace poco, que era el momento de largarse de este país. Portugal y París eran los destinos que manejaba, que manejábamos y, si Zapatero desencadenado nos quiere acompañar, ningún problema por nuestra parte. Siempre se agradecen buenos compañeros de viaje.

Esta España que alimenta fascistas descerebrados no me representa, no nos representa.

La vida, como la política, no son más que ciclos que se van sucediendo. Lo jodido es que este que atravesamos es absurdo y exasperante. No hay matices ni lecturas entre líneas. Todo es a peso. Kilos de mierda que personajes del más rancio nivel vierten a diario en los medios sin despeinarse. Podría entresacar algún titular, pero no me merece la pena, ni es mi intención darles eco alguno en este artículo. Tal vez en otra vida. En cualquier caso, solo pasaba por aquí.

Calor, moscas, comicios y negacionistas de la violencia de género. Del género. “Las mujeres son más beligerantes porque no tienen pene”. Hay que ser muy cretino y descerebrado a la par para que sin que se le mueva el flequillo al autor de semejante coz, y cuyo nombre no voy a mentar, o sí, qué hostias, Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear. A este prenda no se le cae la cara de vergüenza o le reviente la cabeza ante tamaña grosería. No era mi intención entresacar ninguna declaración, pero el tipo está en todos los medios. Que le den. Y como este, trescientos defendiendo las Termópilas. Las suyas.

La intro no deja de ser un eufemismo para quitarle hierro a la que nos está cayendo. No me voy, no nos vamos a ningún sitio. Más quisieran estos personajes de vodevil, con argumentarios que no trascienden más allá del absurdo y que en tiempo y forma su discurso obsoleto caduco y engolillado no llegará, espero, a las urnas.

Espero y confío. No así el gato del vecino, que sigue observándome de modo inusitado. Puto gato.

