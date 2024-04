¿Eran el PP de Gürtel o el PSOE de Filesa organizaciones corruptas?

Es más, ¿siguen siendo ambos partidos, en la actualidad, organizaciones corruptas? El PP con la trama familiar de Ayuso y el PSOE con lo de Koldo, pero coincidiendo en un enriquecimiento igualmente indecente y cruel al aprovecharse de la desesperación que reinaba durante la peor pandemia que ha sufrido la humanidad en el último siglo.

¿Estamos ya convencidos de que unos y otros han metido la mano en la caja de todos? O mejor esperamos a unas sentencias judiciales que nadie sabe si llegarán, pero todos sabemos que si llegan no servirán para arreglar nada.

Lo que usted y yo también sabemos es que el día 21 de abril se celebrarán elecciones en el País Vasco y, por tanto, no es necesario que me extienda sobre los porqués del título y del primer párrafo de este artículo. Aunque no aparezca la palabra ETA ni tampoco el nombre propio del periodista y del candidato de EH Bildu al que entrevistó ayer por la noche en la radio. Pero algo me dice que debemos seguir ayudando al periodismo preelectoral con ideas de nuevas preguntas que no escucho en las entrevistas que realizan a los principales protagonistas de las urnas que ya llegan.

¿Era el PSOE una organización cómplice de aquel Gobierno de Felipe González que estuvo practicando el terrorismo de Estado en “modo GAL” durante años, tal como certificaron las sentencias judiciales que condenaron a Vera y Barrionuevo? ¿Era el PP de Aznar una organización que avalaba los asesinatos cometidos por ETA cuando calificó a esa organización terrorista de Movimiento Vasco de Liberación tras ganar las elecciones de 1996, a pesar de que los del tal “MVL” seguían causando víctimas mortales con sus atentados?

¿Es el PP de Feijóo una organización blanqueadora de la dictadura franquista porque, junto con los de Vox, se están dedicando a derogar leyes autonómicas de Memoria que comenzaban a reparar algunos de los daños que sufrieron cientos de miles de inocentes a manos de aquellos españolistas criminales?

¿Está de acuerdo el PP de Feijóo con una de sus ex lideresas más influyentes, esa Esperanza Aguirre que acaba de afirmar que el PSOE fue el culpable de la Guerra Civil provocada por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936?

O, puestos a preguntar por unas siglas distintas pero muy vinculadas, al candidato del PP le podrían preguntar si la AP del ex ministro de la dictadura Fraga Iribarne era un partido franquista al que los tiempos obligaron a disfrazarse de demócrata. Por poner un ejemplo de personas que provocaron infinidad de víctimas inocentes. No terminaron en la cárcel y hasta ganaron elecciones, por ejemplo en Galicia. Tanto a usted como a mí nos están viniendo a la cabeza muchas más preguntas retóricas, pero necesarias cuando los periodistas preguntan a los políticos. Sobre todo, porque si sólo incomodan a unos y no les meten el dedo en la llaga también a los otros perderán su credibilidad profesional.

Mientras escribo hay dos dudas nuevas que me asaltan, aunque me conformaría con que Aimar Bretos se respondiera para sus adentros. ¿Le habrías hecho la misma pregunta al de EH Bildu si el CIS no estuviera avisando con sus encuestas que pueden ganar en votos y escaños?

Ahora que usted ya sabe que todo esto ha venido a cuento de la pregunta que Aimar Bretos, de la SER, formuló ayer, 16 de abril, al candidato de EH Bildu Pello Otxandiano, la de que si “ETA fue o no una organización terrorista”. He decidido quedar a la espera para comprobar si el mismo Aimar, u otros periodistas, se atreven a preguntar a los líderes de otras candidaturas algunas de las preguntas que les puedan molestar de verdad, coincidan o no con cualquiera de las seis que se han propuesto en los párrafos anteriores.

¿Sentirías el mismo impulso de meter en esta campaña vasca un terrorismo que, derrotado, dejó de actuar hace más de una década, si la campaña para las catalanas no estuviera siendo envenenada por unas acusaciones de terrorismo contra Puigdemont y otros que, de momento, han llevado al exilio a nuevos perseguidos por jueces como García Castellón?

Lo dicho, Aimar, tantas veces excelente, no dejes de atender estas dos preguntas. Como solo son para ti, no pueden dolerte. Al cierre. Ahora que lo pienso, ¿estaré yo tan loco de haber comparado delitos de sangre con cualquiera de los otros? No lo creo y sigo pensando en voz alta. Las víctimas del GAL también sangraron.

Y, por otra parte, las siglas asesinas ETA no son idénticas a las de EH Bildu pero, en cambio, las siglas delictivas y/o cómplices del PP y PSOE siguen siendo idénticas, y no sienten la menor vergüenza. Conclusión: no cambiaré ni una letra de lo que acabo de escribir.

Domingo Sanz es socio de infoLibre.