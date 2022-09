Con esta flipada de frase, que más bien parece la consecuencia de un bombardeo, se le comunica a la primera ministra de la Gran Bretaña que la reina ha muerto. Tras la frasecita surrealista comienza la operación Golden Orb o lo que es lo mismo: Orbe Dorado. La maquinaria de Buckingham Palace inicia los fastos del entierro de Isabel II y la coronación de Carlos III. Pura flema inglesa, que con una inflación del 12,6% y un nuevo gobierno que tiene toda la pinta de inspirarse en las políticas restrictivas de la finada Margaret Thatcher, la derrapada económica puede ser histórica.

“Dios salve al Rey”

La mañana de sábado 10 de septiembre, reunido el Consejo de Ascensión, que también tiene guasa, en el palacio de St James, se ofició la ceremonia de “Ascensión al Olimpo de los Reyes” de Carlos III, con la presencia de lo más granado de la corte. Dicho evento lo firmaban: la reina consorte, el príncipe de Gales, el arzobispo de Canterbury, el lord canciller, el arzobispo de York y la primera ministra.

Esto es lo que hay y acontece, en la Gran Bretaña y los territorios de ultramar. Solo se puede echar en falta a un personaje en los fastos: el rey emérito Juan Carlos I

El puente de Londres no ha caído, se ha hecho añicos, y eso lo saben los prendas presentes en St James. Desde Boris Johnson que la lió parda con la espantá del Brexit y su intensa vida social, despidiéndose del parlamento con la frase que me ofende fuese dicha en castellano “hasta la vista, baby” a la primera ministra Liz Truss que, a no mucho tardar, va a repartir hostias como panes, dado su carácter neoconservador.

De Purísima y oro

Pako Martí es socio de infoLibre