Razón para apoyar los logros

He votado en todos los comicios desde aquellas elecciones de 1977. Creo que siempre votaba al perdedor. Nunca lo hice por Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero ni por Pedro Sánchez. Por supuesto ni se me ha ocurrido votar por los herederos del dictador, que nos negaba el pan y la sal a quienes pensábamos y luchábamos por la Libertad. La Libertad con mayúscula, no esa que ahora pregona la presidenta de la comunidad madrileña, que la reparte a la “gente de bien”.

Parece que solamente tienen ideología los que miran por los demás, los que razonan

Y no niego que he tenido dudas cuando alguien ha propuesto ideas buenas y razonablemente democráticas y esas ideas no figuraban en los programas de partidos progresistas. También he tenido dudas a la hora de apoyar normas que necesitaron el voto de formaciones radicales. Por supuesto nunca me gustaron los métodos impositivos que rozasen forzar la legalidad. Confieso que las matemáticas no son mi fuerte. Pero si la necesidad de romper con una norma que discrimina necesita un sumando de dudosa confianza, no tendré reparo en admitirlo en ocasión puntual. La discriminación, el ventajismo, la mala fe, el soborno, no los puedo soportar.

Tampoco soporto el revanchismo ni el olvido de las prebendas que ayudan a mejorar socialmente. La ideología no es una cosa nefasta que anega la mente de las personas. Es el alimento de los humanos que razonan y quieren que los demás actúen según su propio criterio. Renegar de su ideología es negarse a sí mismo. Por eso parece que solamente tienen ideología los que miran por los demás, los que razonan. Por eso el egoísmo es el tumor maligno de la ideología. Y ese egoísmo se expresa con el negacionismo, la xenofobia, el revanchismo…

Nunca voté al llamado “sanchismo”, pero ¿me puede razonar alguien que sus logros no nos favorecen a todos?

_____________

Fernando Granda es socio de infoLibre