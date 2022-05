La Sanidad es lo primero, ¿y la Educación?

Ante la posible llegada de la derecha al gobierno y toda escorada a su lado extremo ya se está produciendo un deterioro enorme en la sanidad pública en aquellas comunidades en donde gobierna el PP, como Madrid, siempre ejemplo de esa misma causa. Y todo debido a que el franquismo ocupó todas sus instituciones en la capital y el poso que quedó es enorme.

Hay muchas personas que estando centradas políticamente ya hablan abiertamente de que la Sanidad debe ser para el que la paga, con un semblante liberal enorme que se agarra al futuro y, también, por creerse partícipes de la posible sanidad al tener un buen pasar, aunque ese pasar a veces es demasiado optimista.

Pero existe un problema que deteriora esa teoría. La globalización ha destruido la unidad demográfica de muchos países que hoy se conforman con gentes llegadas de cualquier país en donde su protección era mínima. Por eso precisamente salen de sus países de origen. Y eso significa que si no existe una Sanidad universal las enfermedades se irán contagiando además con virus que creíamos ya olvidados en los países del primer mundo, así le llaman... provocando otro gasto mayor.

No soy médico, pero la lógica lo explica fácilmente y lo vemos hoy, cuando aparecen virus por doquier con probabilidad de contagios en cualquier país. Sé que esa Sanidad es cara, pero hasta ahora la hemos tenido en este país y ahora resulta que es inviable, como tantas cosas, porque no hay recursos para ello. Y es así porque la economía ha cambiado de sistema y ahora tenemos un montante para gastar y ahí se acaba la historia. Pero a eso en España hay que exponer que nadie critica la corrupción enorme que se lleva al año cientos de millones y que se quiere atajar, siendo algo fácil, pero no se quiere molestar; también salen muchos millones a cuentas extranjeras sin que nadie lo evite, que también es corrupción; se pagan otro montante de millones a chiringuitos innecesarios, por los amigos de los políticos, asesores innecesarios que son amiguetes del sistema; se paga a la Iglesia católica miles de millones cuando se podrá evitar por la misma razón que hablan de la sanidad privada, que la tenga el que la pague. Y no digamos los pocos impuestos de las grandes empresas a las que nadie se atreve a molestar. Y si alguien de Hacienda lee estas líneas seguro que sabrá de muchas más partidas posibles de evitar para ocuparse de lo que decimos aquí. La Sanidad universal es la mayor riqueza de un país y evita gastos por otro lado que ahora se originarán.

Y lo mismo que se dice para la Sanidad diríamos de la Educación. Un cambio total adaptado a los tiempos y dejarnos de las bobadas que ahora la derecha nos quiere retraer no al siglo pasado, creo que a la Edad Media en algunos aspectos. Y todo pensando en modo pesimista de que lleguen al gobierno, aunque con la esperanza de que no es verdad lo que quiere exponer Isabel Diaz Ayuso, Madrid no es España. Todavía y esperemos que nunca.

César Moya Villasante es socio de infoLibre