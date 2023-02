Y si Ciudadanos fuera…

Ahora que Ciudadanos se va deshaciendo poco a poco sin remisión ante la deriva absurda de un partido que parecía de centro y que acabó hacia la derecha más radical, sería el momento de reflexionar sobre ello para una solución totalmente necesaria para la derecha española.

España necesita una derecha que no sea Vox ni el PP actual que, al final, es el hermano mayor de Vox en sus orígenes y parece que en su actual momento. No veo ninguna realidad que me haga pensar que el PP se vuelva moderado y pueda competir con un PSOE que, salvando los posibles extremismos, hoy veo como solución más lógica, pero no con un devenir parvulario y muy poco inteligente por unos, llamémosles líderes, que no lo son. Feijóo ha fracasado ya demasiado en sus intervenciones y todo queda en manos de Ayuso, que podríamos llamar el lorito de FAES sin más dote por su parte que su origen falangista que nunca negó. Porque su proceder no invita al optimismo.

No sé si existe espacio entre ellos, pero Ciudadanos tuvo un origen que ilusionó a muchos con gente muy válida, pero poco a poco fueron descolgándose al ver el verdadero sentir ideológico de su fundador Rivera y una deriva en Arrimadas que nada solucionó invalidando aquel triunfo sonado en Catalunya, pero con demasiado interés en volver a la capital. Por eso, alguien con sentido común y prestigio debería pensar en que la izquierda, o el gobierno actual, necesitarían personas con capacidad de negociación, dejando el insulto y la mala educación apartados, para coaligarse en ese futuro tan borrascoso y tratar de empezar de nuevo. Daré dos nombres que me parecen muy válidos para ello: Luis Garicano y Javier Nart, éste aún por Europa.

Sé que el espacio es complicado porque es renacer de unas cenizas demasiado apagadas, pero una derecha sensata es imprescindible para llevar este país a un equilibrio político y para sacarle de la basura trumpista en que nos quieren meter los de PPVox

Sé que el espacio es complicado porque es renacer de unas cenizas demasiado apagadas, pero es que una derecha sensata es imprescindible para llevar este país a un equilibrio político y para sacarle de la basura trumpista en que nos quieren meter los de PPVox, ambos a una. Por mucho que quiera disimular Feijóo, sus fracasos continuos no aventuran muchas alegrías. Y si ganaran las elecciones, según las encuestas contando con un voto grande madrileño, serían en conjunto con una legislatura disparada en el enfrentamiento a Catalunya, para negar cualquier avance actual de acercamiento, hoy en la buena línea. Pero las rabias actuales se cifran en ese enfrentamiento que es el que les da los votos y no pueden negárselo a sus partidarios. El toma y daca diario es exitoso, aunque lo digo con tristeza porque a nada conduce. Es más, el teórico gobierno que se prevé creará un desastre de comunicación y un aumento del independentismo, eso lo tengo clarísimo. Porque ese deseo catalán está en contra de una España que a muchos tampoco nos convence y que en esta legislatura se ha avanzado en la buena dirección, con aciertos y fallos, pero eso ocurre siempre, y más en un momento tan difícil con los problemas superiores de pandemia, guerra, etc.

Sé que quizá esté exponiendo algo utópico, pero en este mundo tan distinto cualquier idea puede ser buena o mala según cómo luego se lleva a cabo. No existen los imposibles cuando los posibles aciertan poco o nada.

________________

Cesar Moya Villasante es socio de infolibre