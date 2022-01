A todas las víctimas.

Hay que dejarse la piel en cada párrafo y en este articulo no me valen prendas.

Maldigo a esos terroristas que asesinan a mujeres. Que previamente las maltratan física y psicológicamente, para más tarde acabar con sus vidas, con la de sus hijos y con la de quien se ponga por delante. Terroristas machistas. Necios descerebrados, amparados en la impunidad judicial. Son los sicarios del patriarcado.

El número de mujeres asesinadas en España por violencia de genero desde el 1 de enero del 2003 asciende a 1.125. ¿Cómo hostias se permite este exterminio sistemático y deliberado? ¿En qué piensa la judicatura, aparte de lucir sus togas del reinado de Felipe II? ¿Qué educación hemos recibido?

La violencia de género es una clara, permisiva, tolerante y complaciente violación de los derechos humanos.

“La asimetría social en las relaciones entre mujeres y hombres favorece la violencia de género. Es necesario abordar la verdadera causa del problema: su naturaleza ideológica”. La naturaleza ideológica de la violencia de género es puro y duro fascismo.No me valen titulares como el que encabeza este párrafo. Esto va de malditos fascistas, que asesinan a mujeres con la más absoluta indiferencia social. Sí, puedo volver a escribirlo por si alguien no se ha enterado; indiferencia, insensibilidad, desdén, impasibilidad, apatía social. Va de tipos encapsulados en el más rancio patriarcado. Educados por y para ejercer la falocracia.

No me valen actos testimoniales para denunciar la violencia de género. No se obtiene nada. Y a los hechos, que son muertes, me remito. Hay que emprender acciones más radicales y drásticas.

Las decisiones judiciales yerran constantemente frente a las denuncias presentadas, y son ellos, la judicatura, los responsables de que estos tipos campen a sus anchas, asesinen y destruyan hogares y familias.

Esto no va de violencia de género, no se equivoquen. Esto es terrorismo de género.

Pako Martí es socio de infoLibre