Lo que son, no lo que fueron

Exministros y exdiputados socialistas firmaron hace unas semanas un "manifiesto contra la deriva de Sánchez". Así titulaba El Debate, periódico digital fundado por la Asociación Católica de Propagandistas, la adhesión de varios de aquéllos al manifiesto promovido por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, presidida también por ex, como el teniente general Andrés Casinello, exdirector del Cesed y el exgobernador civil de Ávila y Santander Emilio Contreras.

Este comentario no se propone discutir o analizar el citado manifiesto, ya que el mismo constituye un pronunciamiento en el sentido expresado por Ortega y Gasset de “no considerar necesario esforzarse en persuadir a los demás poniendo los medios oportunos, basta con proclamar, con pronunciar “, sentido recogido por Esteban Hernández en su obra “El rencor de la clase media y el fin de una era”.

Lo que sí llama la atención es que los firmantes lo hacen en su condición de ex a pesar de que en algunos casos han pasado hasta treinta años desde que dejaron sus cargos. ¿Es que no son otra cosa que ex? ¿Después de dejar sus puestos de ministros, altos cargos o diputados no han sido algo más? No se pone en duda que pudieron desempeñar sus cargos con rigor e incluso que merezcan reconocimiento por su labor de entonces.

Una buena parte de ellos iniciaron otras carreras después de convertirse en ex. La democracia ha sido muy generosa, en general, sobre todo con los exministros, abriéndoles muchas puertas, giratorias o no. En otros casos ha sido su valía o carrera académica o profesional el origen de esas nuevas carreras, casi siempre económicas.

Después de examinar los datos referidos a algunos de los firmantes, y que se van a exponer, lo que se puede afirmar es que ya no son ex, sino otra cosa, en ocasiones figuras importantes de la actual clase dirigente económica o empresarial española. Algunos como Francisco Vázquez en 2014 o José Luis Corcuera en 2017 abandonaron el partido socialista, pero no la actividad política o empresarial.

En definitiva, es mucho más relevante lo que son que lo que fueron, y por tanto esa presentación como ex es engañosa. El ser determina la conciencia, decía el filósofo.

Los datos que se van a exponer no revelan nada nuevo o que no se pueda conocer a partir de sus propias biografías, páginas web, noticias empresariales, etc. Están a disposición de cualquiera que se pueda interesar, sin ninguna dificultad.

Julián García Vargas fue ministro de Sanidad y Defensa con Felipe González. Posteriormente ha sido presidente de Tedae (asociación de empresas de defensa y tecnología de seguridad) y de Aesmide (asociación de empresas contratistas con las administraciones públicas), miembro del Consejo Asesor de Indra, consejero de Excem, Bearing Point y Avanzit, entre otras. En la actualidad es presidente de la Fundación Feindef (Feria Internacional de Defensa y Seguridad).

Ha sido también patrono de la Fundación Española del Instituto Weizmán, promovido por la familia Hatchwell, detentadora de una las mayores fortunas israelíes en España, y presidente de la Asociación Atlántica Española, dedicada a la promoción de la OTAN en España.

En el campo sanitario ha sido consejero asesor de Pfizer y fundador de “Vargas, Pomes y Riesgo Consultores”, hoy extinguida, junto con otros dos exdirectivos de la sanidad pública pasados a la sanidad privada.

Es evidente que muchos que se dicen ex tienen hoy otro currículum, otras actividades; esperemos que la próxima vez que firmen un manifiesto digan lo que son y no sólo lo que fueron

Virgilio Zapatero fue rector de la Universidad de Alcalá de Henares, y en la misma esfera universitaria presidente del consejo de administración de Alcalingua, de la Oficina de Cooperación Universitaria, patrono del Instituto Cervantes, de la Biblioteca Nacional y de la Universidad Cardenal Cisneros.

En la esfera económica fue vicepresidente de Caja Madrid y directivo de Bankia. Fue expulsado del PSOE a raíz de su condena por el uso de las tarjetas black.

José Luis Corcuera, exministro de Interior con Felipe González, es un caso especial. Sindicalista desde muy joven en Altos Hornos de Vizcaya , fue nombrado directivo de esa empresa en Madrid al cesar como ministro. Baja voluntaria en el PSOE desde 2017, ha sido colaborador de programas televisivos, en los que consigue buenas audiencias gracias a sus furibundos ataques contra la izquierda. Especial énfasis pone en sus ataques contra Pedro Sánchez, al que ha comparado con Fernando VII, entre otros cariñosos epítetos. Apareció en la manifestación de las derechas en la plaza de Colón con bandera española al cuello. Si apareces en programas televisivos de la derecha, te alaba mucho la derecha y te vistes como la derecha…

Otro caso de éxito empresarial entre los firmantes del manifiesto ha sido Rafael Delgado Rojas, que ha sido presidente de Oesia -Networks y de Intecna; director estratégico de Infotel-Axesor; consejero de Tecnobit y de Adoquín Inversiones entre otras empresas. Particular repercusión mediática, para resumir, tuvo la contratación de Antonio Miguel Carmona por parte de Iberdrola en plena disputa con el gobierno de la nación por la propuesta de impuestos a las energéticas.

Es evidente que muchos que se dicen ex, tienen hoy otro currículum, otras actividades; esperemos que la próxima vez que firmen un manifiesto digan lo que son y no sólo lo que fueron.

___________________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre