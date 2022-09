“Sueño de una noche de verano”. Flipadas y derrapes

¿Qué hacía Boris Johnson visitando Kiev por sorpresa el día de la Independencia de Ucrania? Este sería el titular. No el afirmativo de un medio de refutado prestigio internacional, de cuyo nombre no quiero acordarme. La contienda en Ucrania contabiliza miles de muertes y heridos. No hay razón ni lógica.

¿Qué hacías, Boris, bisness?

Los titulares en los medios siguen presagiando complicados escenarios con conflictos difíciles de conciliar. Geopolítica y estrategia militar absurda. Todo suena demencial. Afortunadamente la cerveza sigue estando fría, en la nevera, como mi lóbulo frontal.

¿Qué esconden las palabras? Las palabras no esconden más que palabras. Recuerdos vagos. Esconden buenos artículos que se quedaron en el teclado

El sueño de una noche de verano no son más que flipadas y derrapes de noches escritas entre titulares. Mientras, los medios te exigen les remitas adjunto al artículo tu e-mail, tu teléfono, tu DNI, tu dirección y el color de tus slips. “España vive uno de los veranos mas calurosos desde 1950” rezaba el titular. Más caluroso, más sangriento, más demencial y caótico, como un entrecomillado inverso al que sigue un texto sin noticia alguna.

El titular del artículo habla por sí mismo. Es un entrecomillado inverso. O lo que viene siendo lo mismo: un entrecomillado largo.

Mientras la industria armamentista hace caja y Boris Jonhson aparece en escena como si de una comedia de Shakespeare se tratase, otra guerra, la energética, se libra entre Rusia y la UE. Que Dios reparta suerte.

Los sueños de una noche de verano son pesadillas en el cielo a vista de artillero en Kiev.

Es lo que hay.

De Purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre