Los tertulianos de la pandemia

Desde que se detectaron en España los primeros contagios del virus, que la OMS denominó Covid 19, pero especialmente a partir de que el Gobierno de España aprobó el primer estado de alarma y el consiguiente confinamiento domiciliario, las noticias sobre la pandemia han ocupado los principales espacios de los medios de comunicación y especialmente de las televisiones. Pero este flujo de información adquiere una especial característica en las numerosas tertulias que pueblan las parrillas televisivas. En estos programas se intercalan opiniones y testimonios tanto de epidemiólogos y especialistas médicos en general, como de periodistas profanos en temas sanitarios, y en concreto, en todo lo relativo a los virus y a las epidemias.

Indudablemente, a medida que aumentaron los contagios, los ingresos hospitalarios y lamentablemente las muertes, la atención informativa sobre la evolución de la pandemia fue constante. El volumen de información que genera este drama sanitario ha hecho que se viertan en los medios de comunicación opiniones y testimonios, en ocasiones contradictorios, tanto de los especialistas en la materia como de los periodistas profanos en pandemias que se pasean por los platós televisivos. Añádase a esto la vertiente política que ha llevado a los líderes de los partidos de oposición a hacer constantes proclamas contra la gestión de la pandemia que está haciendo el Gobierno de España. Los estados de alarma y la polémica sobre el “número de muertos” ha sido la carnaza con la que se han cebado tanto los líderes y portavoces del PP, Vox y Ciudadanos como sus voceros mediáticos en las tertulias televisivas.

Resulta lamentable y al mismo tiempo, por desgracia inevitable, esta corriente de ¿información? confusa, cuando no contradictoria, que emiten las televisiones y el resto de los medios de comunicación en las que intervienen periodistas profanos en la materia. Hay que destacar, no obstante, dos excepciones a este panorama mediático que describo. Me refiero en concreto a los periodistas especializados en temas científicos y médicos, cuya información procede de fuentes acreditadas y de indudables investigaciones personales sobre la pandemia. Debe citarse también al programa La Sexta Noche que dedica al tema de la pandemia del Covid-19 un amplio espacio de debate en el que participan exclusivamente epidemiólogos y médicos que intervienen a diario en el tratamiento de los enfermos de Coronavirus.

Quiero aclarar en cualquier caso que como periodista no soy partidario de poner límites a los contenidos informativos que se abordan en los medios de comunicación. Pero creo que cuando el tema es la salud y una grave crisis sanitaria que afecta al conjunto de los ciudadanos, es importante ser especialmente cuidadosos, tanto con el tratamiento de estos asuntos como con su repercusión en las personas que reciben estos mensajes informativos.

Rafael Sánchez Sánchez es socio de infoLibre