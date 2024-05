Quiero agradeceros de todo corazón, sin cinismo, vuestra lucha reivindicativa para que se detenga, desde ya, la masacre contra el pueblo palestino y que se libere a los rehenes judíos. El pueblo israelí no es culpable del genocidio ni de tener un gobierno de fanáticos ni de la matanza que está ejecutando su gobierno de seres humanos, niños, niñas, mujeres y ancianos, que está siendo sometido a pasar hambre para que muera sin alimentos, de hambre.

Son despreciables las acusaciones en sus declaraciones del portavoz del PP (Sémper), es puro cinismo e hipocresía y subjetividad inhumana, esta irresponsabilidad es de forma colegiada y estas acusaciones son falsas y se sumaron al embeleque doña Isabel, la del pisito y el novio defraudador y el alcalde de Madrid, Almeida, el que regala parcelas, que son de las madrileñas y madrileños, a los obispos para construir el edificio de la doctrina católica para impartir y vivir en palacios a costa de las personas que menos tienen, y seguir adoctrinando en la no existencia del dios cristiano y otras irrealidades. Todas y todos los dirigentes de las derechas se han expresado en la misma dirección, manipular la verdad y ocultar el terrorismo de su amigo Netanyahu y todo en nombre de la directiva del PP y con el beneplácito de don Alberto, esas acusaciones que vertieron y siguen vertiendo sobre los jóvenes universitarios españoles son falsas y están repletas de falacias y no podrán evitar que las universidades españolas, EN PAZ, se están inundando con encierros, acampadas los campus universitarios españoles, exigiendo detener bombardeos del ejército israelí contra el pueblo palestino, dadle una oportunidad a la paz, por reconocer el derecho al Estado Palestino y que la banda terrorista Hamas libere ahora a los rehenes israelíes, por la paz y la convivencia de dos pueblos que son vecinos.

Los únicos culpables y responsables del exterminio del pueblo de Palestina, son Benjamín Netanyahu y su gobierno de ultras religiosos y fanáticos fundamentalistas de la ultradecha y la banda terrorista Hamas, culpable y responsable de las atrocidades que cometió aquel fatídico 7 de octubre y tiene la obligación por humanidad y el deber como gesto positivo para el diálogo, de liberar a las ciudadanas y ciudadanos israelíes que tiene detenidos como rehenes ya y no levantarse de la mesa de negociación ninguna de las partes hasta que haya acuerdo de una tregua permanente entre los dos gobiernos y poner en marcha la conferencia por la paz en Oriente Medio, con la mediación de la ONU.

Reconocer el Estado Palestino, como va a hacer España con más países, como está reivindicando Pedro Sánchez, es un acierto, como lo es la exigencia de parar las masacres, detener los ataques y dejar de destruir Gaza, Palestina y abrir corredores con alimentos para que no mueran más seres humanos por hambre y que no muera la población civil, más de 35.000 personas inocentes han muerto por las bombas lanzadas por el ejército de israelí, a las órdenes del sátrapa Netanyahu.

El gobierno de Israel ha convertido su país en una dictadura de la desinformación y niega la información objetiva y verdadera, sobre las tropelías que el ejército de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino y sus infraestructuras hospitalarias, escuelas, institutos y universidades y viviendas familiares.

Prohíbe la entrada de la prensa internacional para ocultar la masacre y ataca a los periodistas que están haciendo su trabajo de informar, con la verdad de lo que ocurre con la invasión y ocupación del ejército israelí la patria Palestina e informan de las maldades y las fechorías que están cometiendo, junto con los colonos ultraortodoxos que están avisando y aprovechándose del respaldo del ejército y las policías para asesinar y actuar con saña y venganza contra el pueblo indefenso, también en Cisjordania. Jefas y jefes del PP, no manipulen, no mientan y no utilicen las reivindicaciones justas de los jóvenes universitarios en favor de la paz de los pueblos de Palestina e Israel y sus gobiernos, en un "todo por la paz" que exigen de forma pacífica los jóvenes universitarios de España y vuelve a ser un ejemplo de solidaridad, humanidad y diálogo en paz.

Por la convivencia entre Israel y Palestina libres y en paz.

_____________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.