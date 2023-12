No hay acto más cruel y arbitrario que la venganza porque supone en la mayoría de los casos el sufrimiento no solo de la persona de quien nos vengamos, sino de todo su alrededor y provoca que haya víctimas inocentes de la misma.

Desde que el nuevo gobierno de Aragón tomó posesión solo hemos visto actos de venganza: quitar subvenciones a todos los que no son de su cuerda, cerrar colegios que no son de su agrado, volver a plantear proyectos que ya el territorio había resuelto... Pero sin duda hay dos actos, como dice su definición “ejercicio de la posibilidad de hacer”, que ya me parecen de una impiedad suprema: el primero recortar las ayudas a la Cooperación al Desarrollo y el segundo la abolición de la Ley de la Memoria Democrática de Aragón.

Para todas las personas que consideran que ayudar a los que viven en sociedades que no respetan sus derechos fundamentales es un deber de todo demócrata

Sin duda no debería sorprendernos que esto suceda, solo hay que recordar el mandato municipal del Sr. Azcon, cuyo primer acto “democrático” fue cerrar la peligrosa Ofizina de Lengua Aragonesa, que pretendía realizar actividades para la difusión de nuestra lengua en la ciudad. Actividad que sin duda se podía considerar alarmante para la convivencia.

No voy a valorar lo que todas estas decisiones producirán para las personas que consideran que, para que haya una verdadera democracia, la memoria es fundamental, y no para producir venganza sino justicia. Para todas las personas que consideran que ayudar a los que viven en sociedades que no respetan sus derechos fundamentales es un deber de todo demócrata.

Solo quiero manifestar mi rechazo y mi repugnancia ante tales actos.

Pensemos.

Araceli Cucalón Cases es socia de infoLibre.