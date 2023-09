Veteranos socialistas, ideas anticuadas

Desde 1982 hasta 1996, la aportación a España fue positiva y gestionaron en pro de las españolas y españoles. Desde ahí hasta el 2004 nos llegó la ruina nacional de las manos del PP de Aznar y continuaron con corruptelas, mentiras y las manipulaciones para mantenerse en el Poder y perdió por contar mentiras.

Durante los gobiernos del PSOE de Felipe González, que hizo buenas cosas y malas, en su periodo largo de legislaturas. Todas y todos los socialistas remamos en favor del PSOE, defendiendo las políticas positivas y las negativas de Felipe González y también apoyando al Vicepresidente y los ministros y ministras socio-liberales que ahora hablan sin sentido de gobernabilidad y menos en apoyo del PSOE.

Que veteranos exdirigentes socialistas no arrimen el hombro y se dediquen a poner palos en las ruedas está generando entre la militancia incomprensión en unos momentos en los que debe primar la unidad de los/as socialistas en toda España

Siento tristeza, después de tantos años como militante socialista, al ver a algunos veteranos socialistas no aportar nada de nada por el Partido y menos al no apoyar a nuestro compañero Pedro Sánchez para que siga gobernando España por el bien de las españolas y españoles. Aunque sería mejor, para que no los utilicen las derechas, ultraderechas y medios audiovisuales de derechas ultras, que eviten las tournées por platós radiofónicos y televisiones próximas a las derechas, con arcaicas ideas para generar polémicas que nadie entiende desde la izquierdas, progresistas y nacionalistas periféricos. Que veteranos exdirigentes socialistas no arrimen el hombro y solo se dediquen a poner palos en las ruedas está generando entre la militancia incomprensión en unos momentos en los que debe primar la unidad de los/as socialistas en toda España.

Compañeros veteranos exdirigentes del partido, no representáis a nadie, a vosotros mismos sí. España necesita buscar los equilibrios territoriales con una herramienta esencial, la Constitución, y la Nación debe avanzar, progresar y construir dialogando por el bien común de los pueblos españoles y por el interés general de las personas ¿O es que tenéis otras preferencias políticas, compañeros?

Estamos en el siglo XXI, y reformar la Constitución para dar más descentralización a las Comunidades Autónomas, incluidas las históricas y sus singularidades, es integrador. Ser progresistas y de izquierdas no está reñido con reformar la Carta Magna tras 45 años de vigencia, y es progresista recoger los nuevos derechos, deberes y obligaciones para evitar las desregulaciones que quiere hacer el PP/Vox.

Ahora, nos toca arrimar el hombro, apoyar y dar fuerza a nuestras compañeras y compañeros socialistas que están negociando para alcanzar una mayoría para la investidura, una vez termine el fracaso absoluto del PP y las fuerzas vivas. Deben aceptar el NO dicho por el pueblo español en las urnas el pasado 23 de julio al eje del mal Feijóo/Abascal.

Solo con el diálogo y el debate entre las fuerzas políticas para buscar y alcanzar las soluciones más adecuadas para evitar confrontaciones institucionales. Es lo que se merece España.

________________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.