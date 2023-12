Más titulaciones y más facilidades para compaginar empleo y formación: el impacto de la nueva ley de FP

La nueva ley de Formación Profesional (FP) mejora la empleabilidad de los nuevos estudiantes y se adapta a sus necesidades. Este modelo educativo que se aprobó en 2022 y ya se está implantando por toda España ha sido desarrollado mano a mano con las empresas y permitirá a los trabajadores renovar sus conocimientos y poder compaginar su formación con su jornada laboral. Estos son algunos de los temas que se han discutido en el foro Efectos prácticos de la nueva Formación Profesional organizado por infoLibre este viernes. Jesús Maraña, director editorial, ha introducido el debate que ha estado moderado por la subdirectora del periódico Marta Jaenes y en el que distintos profesionales, instituciones y estudiantes han conversado sobre los retos que plantea la FP.

Jaenes ha conversado con la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Clara Sanz López incidiendo en la falta de confianza en este modelo educativo que históricamente ha habido en España, y que se ha traducido en la falta de perfiles profesionales. Sanz ha aclarado que no solo faltan los perfiles más punteros, sino que faltan profesionales de todo tipo, pero especialmente perfiles técnicos. Sanz también ha insistido en que el nuevo plan educativo piensa tanto en los alumnos que se incorporan por primera vez a la formación como en aquellos trabajadores que necesitan ampliar sus competencias. De hecho, el nuevo itinerario ha permitido duplicar el número de trabajadores que continúan formándose.

El referente para España, ha explicado Sanz, era el modelo de educación alemán y eso explica en buena parte porqué no ha funcionado aquí: "Queríamos trasladarlo y eso era un fracaso porque no nos parecemos a los alemanes", ha afirmado. Una situación que ha cambiado, de hecho, ha explicado Sanz, ahora en Europa ponen a España como ejemplo. La nueva FP, según ha expuesto, es un sistema dual, que divide la formación entre los centros educativos y las propias empresas y que fomenta la confianza entre ambas partes para que no vuelva a repetirse la situación de trabajadores con conocimientos obsoletos. "No podemos ampliar las plazas si no hay empresas dispuestas a incorporar a esos profesionales", ha afirmado. El nuevo modelo funciona a "dos velocidades", en las que se da de alta al alumnado y se hacen contratos a los estudiantes.

No podemos ampliar las plazas si no hay empresas dispuestas a incorporar a esos profesionales

En total los institutos ya están ejecutando 37 titulaciones y Educación está tramitando 20 más. Estas nuevas FP están diseñadas "conjuntamente con cada empresa puntera del sector". Para la secretaria general no se trata sólo de incorporar nuevos itinerarios sino de que estén adaptados a la revolución digital y verde, que ha calificado como "revolución de las competencias". Acreditar las competencias es uno de los grandes retos que plantean desde el ministerio y en el que las empresas tienen que colaborar. Actualmente hay 11 millones de personas que no pueden acreditar la experiencia que tienen. El objetivo es que 3.000.000 de personas puedan ver sus habilidades reconocidas.

Conocimientos, capacidad de aplicarlo y aptitudes

El segundo bloque del foro ha dado voz a los y las jóvenes a través de dos estudiantes de FP, Nikita Jaume y Sergio Ramos, de 18 y 19 años que han conversado con Alberto Rodríguez, el presidente de Airbus en España. Airbus es una empresa que, según ha contado, lleva desde 1914 necesitando perfiles nuevos, primero con la revolución de la seguridad en la aviación, después con la democratización de los vuelos, y ahora con la digitalización. "El gran salto de productividad de la digitalización no es hacer rutina sino liberar las capacidades para la persona haga lo que mejor sepa hacer", ha afirmado. El presidente ha destacado las nuevas prioridades en el sector de la aviación: la digitalización, la Inteligencia Artificial y Big Data que permitan, entre otros desarrollos, predecir lo que le va a ocurrir al avión antes de que ocurra o implementar un avión con 0 emisiones. Por su parte, los dos jóvenes han coincidido en que lo que les animó a empezar sus estudios fue el peso que tiene la parte práctica. "Somos los trabajadores perfectos para satisfacer las necesidades de las empresas", ha afirmado Jaume.

Gutiérrez ha detallado los tres puntos necesarios en lo que debería ser la nueva formación a los futuros profesionales: en primer lugar los conocimientos y la capacidad de aplicarlos y en segundo lugar, "lo que no se enseña en las escuelas", las aptitudes como la capacidad de liderazgo y adaptación. "Lo que buscas en un trabajador es que tenga capacidad de desarrollo y trabajar en equipo", ha afirmado.

No hay mejor política económica que un modelo educativo robusto

La formación compatible con los perfiles senior

El foro ha concluido con una mesa redonda entre cinco profesionales que han conversado sobre uno de los aspectos claves de la nueva ley: la acreditación de las competencias de los y las profesionales. Remedios Orrantia, directora de Recursos Humanos del Clúster Europa del Grupo Vodafone, ve con buenos ojos la nueva legislación porque "abre oportunidades reales de trabajo" y ha incidido en que los perfiles senior, profesionales de más de 50 años, necesitan "reciclarse", por lo que son candidatos perfectos para este modelo educativo. Beatriz Martín López, responsable del área de desarrollo y formación de Correos también ha apuntado en este sentido porque, según ha contado, permite crear itinerarios propios necesarios para los profesionales que están trabajando y tienen que compaginar su jornada laboral con la formación. Juan Carlos Tejeda, director del departamento de Educación y formación de CEOE ha destacado que la memoria económica de la ley contiene un presupuesto que permite cumplirla y eso garantiza que pueda ponerse en práctica desde el minuto cero.

Juan Antonio Sánchez Corchero, presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación ha apuntado a un problema de relevo generacional dentro de las empresas y ha hecho un ejercicio de autocrítica para que los grupos empresariales den a conocer las nuevas profesiones a las chicas y chicos que tienen que elegir sus estudios. Sánchez también ha mostrado otro problema en las compañías, "el robo de talento", en el que no solo tiene que ver el salario sino unas condiciones laborales atractivas.

Vanesa Díaz de Pinto, técnica de Laboratorio en Control de Calidad en la Industria Farmacéutica ha señalado que las empresas que no apuesten por la FP estarán "descolgadas", una posición en la que han coincidido todos los profesionales que han debatido en la mesa redonda. Jesús Maraña ha despedido el foro, recalcando que gracias a las socias y socios de infoLibre se pueden realizar eventos como éste en el que, de la mano de expertas y expertos, se ha intentado desgranar la telaraña de la Formación Profesional.