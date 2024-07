Los jóvenes premiados por infoLibre no son de cristal: "Estamos en el lado correcto de la historia"

“Los jóvenes no se comprometen con nada”. “Son unos vagos”. “No se manifiestan ni luchan por sus derechos”. En algo más de una hora y en un Salón de Actos del Ateneo de Madrid a rebosar, todas estas afirmaciones han sido desmentidas y tiradas por tierra por los premiados en la primera edición de los Premios Jóvenes infoLibre, unos galardones creados este mismo año para reconocer los valores, la lucha y la brillantez de la juventud española más comprometida. Pasaban unos pocos minutos de las 19.30 de este jueves cuando se daba el pistoletazo de salida a la gala. Mientras, en las primeras filas del patio de butacas y con abanicos para combatir el calor, se acumulaban los invitados, entre otros, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, el diputado de la Asamblea de Madrid Javier Guardiola, o el presidente del Ateneo y columnista de infoLibre Luis Arroyo.

El director de infoLibre, Daniel Basteiro, subía al escenario para dar la bienvenida a la gala, patrocinada por la Fundación La Caixa, el Ateneo de Madrid y Telefónica, y agradecer la presencia de los asistentes. “Hay muchos prejuicios sobre los y las jóvenes y por eso en infoLibre hemos querido homenajear a cuatro de ellos, o a tres y a un colectivo, menores de 35 años, cuyas acciones hablan por sí solas”, comenzaba Basteiro, que en su discurso también señaló la importancia de los jóvenes en la lucha contra la desinformación: “La información es un combate democrático, por eso os animamos a que seáis exigentes, también con los medios de comunicación, que os quejéis y que, en la medida de lo posible, contribuyáis a mejorarlos”.

Una vez finalizada la intervención de Basteiro, le tocó el turno a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que en su discurso destacó el compromiso de la juventud y su poder e influencia para cambiar el curso de la política. “La juventud es definida de manera despectiva como la generación de cristal. Creemos que habría que hablar mejor de la generación espejo porque han convertido en agenda del país temas tan fundamentales como la causa palestina, la salud mental, precariedad, ecosocial, LGTBIQ+", decía Rego.

La ministra también ha tenido palabras para las negociaciones en Tenerife sobre el reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas. “Pienso en los jóvenes y adolescentes, en los niños y niñas que llegan solos a nuestro país. Con su presencia nos ponen frente a un dilema. Si la sociedad tiene el respeto como fundamento o si cedemos a las pasiones de la violencia o crispación. En esta sala podemos dar una respuesta clara. La dignidad no es cuestión de suerte sino de derecho. Espero que los partidos estén a la altura”, concluyó Rego.

Sin más prolegómenos llegaba la entrega del primer premio, que reconocía la trayectoria de una persona joven ligada con la innovación tecnológica. Un galardón que en esta primera edición ha recaído sobre Saray Arranz, 'lead of product' de web3 del área de metaverso de Telefónica. Para entregar el premio subían al escenario el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, y la directora general de infoLibre, Marta Gesto.

Arranz agradeció a sus padres su educación en “libertad, igualdad sin imponer” ninguna idea y el apoyo de su pareja y sus amigos. “Nos encontramos en una era de cambios vertiginosos y de desafíos complejos. La innovación es una necesidad. Al estar aquí reafirmo mi compromiso de empujar los límites de lo imposible para construir un futuro donde podamos hacer más fácil la vida de las personas”, zanjó la premiada.

Cuando Arranz terminó su intervención, tocó el turno del premio del Compromiso Social, que este año ha reconocido a los jóvenes acampados por Gaza en la Universidad Complutense de Madrid. En representación de todos ellos, subían al escenario entre grandes aplausos y gritos de “Palestina libre”, José Luis Abajo Camacho, María Muñiz, Pablo de la Rosa del Val, Fátima Zahara Chellaf Lhamani y Daniel Marie-Richard para recoger el premio, que recibían de manos del politólogo y columnista de infoLibre Alán Barroso y del periodista de infoLibre Pablo de la Serna.

Los estudiantes comenzaban agradeciendo a todos aquellos voluntarios, familias y profesores que les prestaron ayuda durante el mes que duró la acampada. “Sin vosotros no hubiera sido posible. Este premio es para todos los que estáis y estaréis en la lucha palestina. Elegís estar en el lado correcto de la historia”, comenzaban los estudiantes, para seguir con un alegato a favor del pueblo palestino: “No nombrar como un genocidio es no posicionarse y eso es ser un cómplice”, continuaba.

Entre los repetidos aplausos del público, los acampados por Palestina criticaban la pasividad de algunos gobiernos con Israel: “Esta es una llamada a los estudiantes y a periódicos para que estén comprometidos con los derechos humanos. Podemos conseguir la liberación y que esos niños puedan soñar con una vida digna. En las acampadas dijimos nunca más para todos y todas, porque no somos libres hasta que Palestina sea libre”, zanjaba entre los gritos de apoyo y el aplauso del público.

Tras el alegato a favor de la lucha del pueblo palestino, subían al escenario el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo y la subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes para entregar el siguiente premio, dedicado a la Igualdad. Un galardón que ha recaído este año en el escritor, periodista e influencer Daniel Valero, conocido en redes sociales como Tigrillo, que recogía el galardón entre palabras de agradecimiento a infoLibre por “un periodismo valiente que hace mucha falta”.

Tigrillo continuaba criticando a las empresas “que cambian el logo a morado”, pero que después financian a partidos de extrema derecha y a aquellas televisiones que dan voz a esos discursos ultras. “La igualdad es una meta preciosa, pero no puede darse en un sistema que funciona gracias a la desigualdad económica. La gente no es machista por casualidad, lo son los políticos, las instituciones y los que controlan el capital y el poder”, continuaba el influencer, que concluía con un alegato “a favor del poder de la unidad, del pueblo, del barrio y de las cientos de personas que salen para parar un desahucio”.

Como antesala del último de los premios, el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, se dirigía al público para reivindicar a una juventud activa y comprometida y su deseo de que estos Premios Jóvenes fueran los primeros de muchos. “En infoLibre tenemos gente joven y buena combinación experiencia y juventud. Quiero reivindicar el periodismo fiable, que es imprescindible para una democracia que funcione”, concluía el director editorial del periódico, llamando también a la regulación y autorregulación del periodismo para luchar contra los bulos y la desinformación.

Así, llegaba el turno del premio Cultura, que este año recaía en la cantautora canaria Valeria Castro para reconocer su defensa de la música de la tierra, la reivindicación de sus raíces y sus letras llenas de compromiso y valores. A la artista, que el pasado año estuvo nominada a los Latin Grammys en la categoría de Mejor Canción de Cantautor por La raíz, le hacían entrega del galardón la ministra Rego y el propio Maraña.

Castro admitía estar nerviosa por recoger el galardón, y en su discurso hacía una reivindicación para luchar contra la inseguridad. “Siempre pienso que ojalá todas las jóvenes notaran ese halo de seguridad que da el escenario. Este es un premio para quienes la sociedad todavía intenta silenciar y que cuentan historias que merecen ser contadas”, señalaba la cantante, para luego acabar con una reivindicación de sus raíces: “Buscaba el respeto en esta industria, pero me di cuenta que ese no era el objetivo, sino que lo era el respetarse a mí misma y de donde vengo. Canarias no es solo turismo, es el hogar de mucha gente, a ellas canto, a las mías, a las que me ayudan”, concluía Castro.

Y como broche final a su intervención, las luces del Ateneo de Madrid bajaron de intensidad para escuchar la emocionante voz de la cantautora, que interpretó con tan solo la ayuda de una guitarra su canción Guerrera. Con sus últimas estrofas: "Grita a viva voz que no hay para microfonía, canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera". Así terminaba una gala marcada por la emoción y la reivindicación de una juventud comprometida.