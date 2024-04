Sorteamos entradas dobles para ver ‘No juegues con Carrie’ en Teatro Quique San Francisco

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para ver la obra ‘No juegues con Carrie’ el próximo jueves 25 de abril en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios. La fecha tope para participar es el 24 de abril. El pase será a las 19:30 horas en el Teatro Quique San Francisco, situado en la calle Galileo, 39, 28015, Madrid. Los ganadores serán contactados por e-mail.

Enrique tiene 30 años. Después de recibir una llamada inesperada sale de casa. Ha quedado con un antiguo compañero de clase que hace 12 años que no ve. Enrique tiene 17 años y va al colegio con una pistola escondida en los pantalones para cobrarse en sangre todo el bullying que ha recibido a lo largo de los años.

En esta obra se trata el fenómeno del School Shooting. En el año 2023 ha habido 80 casos solo en EE.UU. En España la realidad es otra porque las armas de fuego no son tan accesibles como en otros países. El bullying y el acoso en los centros escolares se cobran vidas de otra forma: los suicidios. No juegues con Carrie es uno de estos casos sobre agresiones en entornos escolares. ¿Cómo no convertirse en un monstruo cuando todo tu entorno te rechaza? El texto es de Enrique Cervantes y la dirección de Carolina Yuste y Sara Sierra.

