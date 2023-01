Sorteamos entradas para ver 'Contracciones' en el Teatro Pavón de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para ver la obra ‘Contracciones’ el jueves 26 de enero en Madrid. Para participar, envía un e-mail a socios@infolibre.es con el asunto Sorteo Contracciones. La fecha tope para participar es el 25 de enero. El pase será a las 19:00 horas en el Teatro Pavón, en la calle de Embajadores, 9, 28012, Madrid. Los ganadores serán contactados por e-mail.

'Contracciones' explora la invasión creciente de las grandes compañías en la intimidad de sus empleados, es una obra llena de suspense. Una reunión sucede a otra entre una jefa y Emma, su empleada. A través de Emma se muestra cómo la actitud desafiante ante la injerencia corporativa da paso gradualmente al cumplimiento voluntario por parte de los empleados y cómo estos permiten cada vez más que las empresas se adueñen de ellos en cuerpo y alma.

Constantemente oímos que deberíamos estar agradecidos por tener un trabajo, que el peor de los trabajos es mejor que no tener ninguno. En un mundo donde nos dicen que todo está a punto de reventar -la crisis climática, la crisis económica, la crisis energética, la guerra nuclear, las pandemias, etc. ¿Quién tiene ánimo de soñar con un futuro mejor y luchar para conseguirlo? Si a duras penas conseguimos conservar lo poco que tenemos. Y ese poco, se convierte en nuestra jaula.

El director, Israel Solá, comenta que "esta obra nos sumerge en un universo que mezcla a la perfección los mundos de George Orwell, The office y Black Mirror. Una distopía laboral que sin darnos cuenta ha acabado por ocurrir en el presente. Una pieza con tintes de humor negro, de ese que nos hace ver como de jodidos estamos si no recordamos que somos ciudadanos con derechos y capacidad de decisión. Si no recordamos que no deberíamos estar dispuestos a todo por conservar un trabajo.” Licenciado en Física por la Universidad de Barcelona y en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre. Comienza sus primeros pasos profesionales fundando la compañía de teatro La Calòrica. Ha dirigido espectáculos para diferentes compañías y lenguajes. En su faceta como dramaturgo, ha escrito y dirigido el espectáculo Austràlia (Sala Flyhard, 2022) y el espectáculo de El Terrat El Éxito de la Temporada (Coliseum, 2021). También ha trabajado como dramaturgo en espectáculos de danza, Nachtträume de Marcos Morau (Opernhaus Zürich, 2022) y Bögumer de Vero cendoya (Mercat de les Flors, 2021), un mundo que el apasiona y donde prepara nuevas colaboraciones.

Candela Peña, actriz multidisciplinar, trabajando en cine, teatro y televisión. Durante su amplia carrera cinematográfica ha sido nominada en ocho ocasiones en los Premios Goya, consiguiendo el galardón en tres ocasiones. Algunas de las películas más premiadas en las que ha trabajado son Te Doy Mis Ojos (2003) de Icíar Bollaín, Princesas (2005) de Fernando León de Aranoa, Una pistola en cada mano (2012) de Cesc Gay, Ayer No Termina Nunca (2013) de Isabel Coixet, Kiki, El Amor Se Hace (2016) de Paco León, Pieles (2017) de Eduardo Casanova (2017), La Boda De Rosa (2020) de Icíar Bollaín…entre otras. Además, ha protagonizado series de éxito como Maricón Perdido (2021, TNT) o Hierro (2019-2021, Movistar Plus), trabajo por el que obtuvo el Premio Feroz de Mejor Actriz Protagonista de TV y el Premio Ondas a la Mejor Intérprete Femenina de Ficción.

Pilar Castro es una actriz con una amplia carrera tanto en cine como en televisión y teatro. En 2010 la Academia de Cine la nominó a los Premios Goya en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la comedia Gordos (2009), de Daniel Sánchez Arévalo y obtuvo, por esta misma película, el Premio Unión de Actores a la Mejor Actriz de Reparto. En televisión ha actuado en series de gran éxito y también cuenta con amplia experiencia teatral. Ha participado en varios cortometrajes, obteniendo la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Málaga con Test (2007) de Marta Aledo y Natalia Mateo; o El premio (2011) de Elías León Seminiani, nominado al Goya como mejor cortometraje. Ha ganado premios como Mejor actriz en múltiples Festivales como el Festival de cine de Málaga, Festival de cine de Zaragoza, Almería en corto, Medina del campo, Badajoz y el Premio San Pancracio del Festival de cine de Cáceres.

Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes apoyar un periodismo libre, sin miedo e independiente aquí. Además, disfrutarás de ventajas exclusivas, promociones, descuentos y... ¡mucho más!

Si quieres disfrutar y apoyar el teatro, ¡participa ya!