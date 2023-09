‘De mujer a mujer’: integración laboral como receta para superar un pasado de violencia de género

Cada año desde 2017, voluntarias profesionales de Banco Santander acompañan durante seis meses a 15 mujeres víctimas de violencia de género para prestarlas su apoyo en el camino de salir adelante, ser libres y rehacer su vida a través de un empleo. Durante este tiempo, 104 mujeres han participado en De mujer a mujer y han dejado atrás un pasado de maltrato.

De la mano de Fundación Integra, las voluntarias del banco trabajan a través del mentoring y la formación para mejorar las oportunidades laborales de estas mujeres. Talleres, conferencias, herramientas para mejorar competencias y habilidades profesionales, dinámicas de grupo en las que se simulan entrevistas de trabajo … Y, sobre todo, apoyo para que recuperen la esperanza, la seguridad y la autoestima que necesitan para poder comenzar de nuevo y escapar de la situación de vulnerabilidad. Los datos reflejan el éxito de esta iniciativa de mentoring corporativo: si hasta ahora, el 85% de ellas habían conseguido un trabajo, en la edición celebrada este año -la séptima-, el porcentaje de mujeres que ha logrado la inserción laboral asciende al 93%.

El trabajo es una de las mejores recetas para combatir la violencia de género y devolver la autonomía a las mujeres que la sufren para que puedan ser totalmente independientes. “Aporta independencia económica, social, psíquica y emocional. Les permite tener ingresos, salir del hogar y de la precariedad, romper con el maltratador, fomentar las relaciones personales, y les proporciona autoestima y seguridad en sí mismas (…). En resumen, resulta clave para que puedan normalizar sus vidas y sus relaciones”, aseguran desde el Ministerio de Igualdad, y destacan el relevante papel que juegan las empresas como generadoras de oportunidades laborales.

Según el 10º informe Violencia de género y empleo (noviembre 2022) que elabora la Fundación Adecco, que basa sus conclusiones en una encuesta a 350 desempleadas víctimas de la violencia de género, complementada con algunas cifras de otras fuentes e informes de referencia, la precariedad económica es una de las situaciones con las que más se identifican: el 100% ve en el empleo un aliado para reconducir su vida. “Aunque no es un muro infranqueable contra la violencia de género, sí construye una sólida barrera que actúa como mecanismo preventivo, contribuyendo decisivamente a la recuperación integral de las mujeres”, afirma Begoña Bravo, responsable del Plan de Integración de esta institución. Pero en ocasiones, son muchas las barreras para acceder al mercado laboral. Por ello, es importante desterrar prejuicios y estereotipos que siguen lastrando la inclusión laboral de las víctimas de violencia de género para que puedan llevar una vida normalizada.

Asesoramiento y formación

La colaboración entre el Santander y Fundación Integra se remonta a 2015, cuando un proyecto de esta organización sobre la incorporación laboral de mujeres víctimas de violencia de género resultó ganador en la convocatoria de proyectos sociales Euros de tu nómina que organiza anualmente el banco cántabro.

El testimonio de una de las beneficiarias refleja el gran valor humano de De mujer a mujer: “Mi mentora me ha hecho ver cosas que a mi sola me hubiese sido imposible reconocer. Levantar mi autoestima…me ha dado la oportunidad de ver las habilidades que hay dentro de mí. Esta iniciativa me ha permitido escapar de una muerte segura”. También es una iniciativa trasformadora para el grupo de profesionales voluntarias que se involucran activamente y que animan a otras compañeras a participar en esta experiencia tan enriquecedora. “Entre todos debemos seguir trabajando en esta dura lucha. No podemos mirar hacia un lado, es necesario colaborar para tratar de cambiar las cosas”, explica una de las mentoras.

También ellas, antes de convertirse en referentes profesionales de las mujeres que participan en el programa, reciben formación en conceptos y técnicas del mentoring como herramienta de desarrollo personal y laboral que serán de utilidad a lo largo de todo el proceso. Su papel es clave en el éxito de este proyecto. Además, en paralelo a este tutelaje, se diseña para las participantes un itinerario de integración personalizado que incluye asesoramiento, intermediación, seguimiento y formación en la Escuela de Fortalecimiento de Fundación Integra. Todo ello orientado a que consigan un empleo que les permita empezar una nueva vida.

“Es un orgullo trabajar en una empresa donde hay tantas personas deseando ayudar a los demás, a través de un programa como De Mujer a Mujer, que representa muy bien la posibilidad y responsabilidad que tenemos de provocar cambios positivos en nuestro entorno. Además, es importante que las mujeres nos apoyemos entre nosotras”, destacó Alexandra Brandão, directora global de RRHH de Banco Santander durante la clausura del programa el pasado mes de julio. Por su parte, Ana Muñoz de Dios, directora de la Fundación, hizo hincapié en el impacto que tiene esta iniciativa: “Las participantes han demostrado una gran valentía, dando un paso al frente para salir de esa situación en la que se han visto inmersas. Han querido cambiar su destino para dejar atrás el pasado”.

Fundación Integra lleva 21 años creando segundas oportunidades a personas en exclusión social para que comiencen una nueva vida a través de la integración laboral. Gracias a distintos proyectos, entre ellos De Mujer a Mujer, ha conseguido más de 20.9000 puestos de trabajo para personas en situaciones vulnerables.