‘Santander Reencuentra’: recuperar la carrera laboral tras el parón por el cuidado de la familia es posible

“Mi hijo nació con una enfermedad rara y me vi obligada a dejar de trabajar para dedicarme en exclusiva a su crecimiento”. “Parece que con cincuenta ya no estás en el mercado. Ha pasado tu momento. Ves una puerta tras otra que se van cerrando y al final llega un punto en el que dices: igual es que ya no puedo”. “Te haces madre, tienes un niño y ves que toda tu vida va cambiando y no te puedes reenganchar en nada”. Estos son testimonios de mujeres que, por distintas circunstancias, se vieron obligadas en un momento de sus vidas a hacer un parón en su trayectoria profesional y que encuentran numerosas dificultades para retomar sus carreras.

Para ayudar a cerrar este paréntesis nace Santander Reencuentra. “El programa persigue concienciar a la sociedad de la dificultad de estas mujeres para reincorporarse al mercado laboral después de años dedicadas al cuidado de sus hijos u otras circunstancias familiares, ya que existe una relación directa entre el empleo y la maternidad”, aseguran desde el banco. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de empleo en las mujeres se reduce a medida que aumenta el número de hijos. De este modo, aquellas con tres o más hijos acusan una tasa de desempleo hasta 26 puntos porcentuales mayor que las que no tienen ninguno. En el caso de los hombres, sucede justo al contrario: la tasa de desempleo disminuye a medida que aumenta la descendencia.

Reencuentra trata de ofrecer una nueva oportunidad para que ocuparse de la familia no signifique renunciar para siempre a la carrera profesional. De las 100 mujeres que participaron en la convocatoria anterior, 84 consiguieron incorporarse al mercado laboral. Ahora, Banco Santander ha lanzado la segunda edición del programa, que incluye una experiencia profesional temporal en la entidad y sesiones de formación de alto nivel dirigidas a generar valor e incrementar la empleabilidad de estas mujeres. Entre las acciones previstas hay un paquete formativo que contempla el reciclaje en herramientas ofimáticas, estrategia, emprendimiento, desarrollo personal, finanzas, liderazgo… También incluye coaching y técnicas para la búsqueda de empleo y para mejorar la red de contactos. “Nuestro objetivo es que al finalizar este programa encuentres un empleo en tu área de especialización, en una empresa de tu entorno geográfico”, señalan los responsables de esta iniciativa.

“Participar en Reencuentra ha supuesto salir de mi zona de confort y saber que, aunque me ha costado esfuerzo, la recompensa merece mucho la pena. Es como reencontrase a una misma. El programa me ha devuelto la confianza en mí misma para saber que tengo muchas cualidades y que puedo desarrollar mi trabajo tanto en áreas que conozco como en otras nuevas”, explica Ana Alonso, una de las mujeres que ya han vivido la experiencia.

25 mujeres podrán participar en esta nueva edición. Las candidatas tienen que cumplir varios requisitos, entre ellos tener una titulación universitaria en cualquier especialidad, contar con al menos cuatro años de experiencia profesional en el sector empresarial y con un mínimo de tres años desde que se pausó la carrera. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 28 de abril y a través del portal www.santanderreencuentra.es.

Compromiso con el talento femenino

El grupo financiero trabaja tanto internamente como fuera de la organización para conseguir la igualdad de oportunidades. Un esfuerzo que un año más le ha valido el primer puesto del sector financiero mundial en el índice de Igualdad de Género de Bloomberg (Bloomberg Gender-Equality Index 2023), que reconoce la excelencia y el compromiso de las organizaciones en materia de igualdad. El banco ha mejorado su posición en más de dos puntos, hasta 92,87. Con esta puntuación no sólo se mantiene como líder del sector, sino que se trata de la segunda nota más alta entre las 484 empresas de 45 países y diferentes actividades analizadas.

“Santander está comprometido con la creación de un entorno inclusivo que beneficie a todas las partes interesadas. Estoy orgullosa del progreso que hemos logrado, pero hay mucho más que hacer en los próximos años”, ha señalado Ana Botín en referencia a este reconocimiento. Desde su llegada a la presidencia del grupo, Botín ha mostrado en numerosas ocasiones su compromiso con la lucha por la igualdad de género y tanto en sus perfiles en las redes sociales (Linkedin o Twitter) como en sus intervenciones públicas hay constantes referencias a la necesidad de dar a las mujeres el papel que les corresponde en el mundo laboral y en la sociedad.

Todo este trabajo se refleja en datos: si en 2018 las mujeres ocupaban el 20,5% de los cargos directivos del banco, ahora ya suponen el 29,1%. También se ha estrechado la diferencia salarial, que ha pasado del 3% al 1%. Estas cifras están muy cerca del compromiso anunciado por el banco en su agenda de banca responsable: un mínimo del 30% en la alta dirección del banco y la completa equidad salarial, es decir, que en puestos similares la remuneración sea igual. La balanza también se inclina a favor en el consejo de administración, donde el peso de las mujeres ha aumentado del 33% al 40%.

El Santander ha puesto en marcha distintas medidas para alcanzar sus objetivos. Entre ellas, la red interna de mujeres Santander Women Network, que cuenta ya con más de 7.000 seguidores, entre hombres y mujeres; la formación obligatoria en diversidad e inclusión; la revisión de todos los procesos de recursos humanos para garantizar la meritocracia; medidas de conciliación, con horarios más compatibles con el equilibrio entre la vida personal y profesional; o la creación de la figura del Bias Champion, cuya función es velar para evitar los sesgos inconscientes que operan en la toma de decisiones sobre personas en los principales procesos.

Además, cuenta con numerosas iniciativas dirigidas a que las mujeres tengan voz propia, mejoren y potencien sus habilidades y ocupen cada vez más puestos de decisión. Es el caso de Women In Tech, para acercar a las mujeres el mundo STEM.

También fuera del banco desarrolla iniciativas para impulsar la igualdad. En España, Mujeres con S, junto a la Fundación Woman Forward, pretende reforzar el liderazgo e incrementar su participación en las esferas de decisión. Un objetivo similar tienen Acelerating You, en Reino Unido, o Banca Woman, en Argentina. Otro ejemplo es el programa de voluntariado en el que empleadas de Banco Santander trabajan con la Fundación Integra en De Mujer a Mujer para ayudar a las víctimas de la violencia de género a incorporarse al mercado laboral. A ello se suman numerosos programas de becas enfocadas a la innovación y el emprendimiento; prácticas de formación para poner en circulación el talento femenino; o premios a proyectos de alto impacto desarrollados por mujeres.