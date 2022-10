Annie Ernaux, una Premio Nobel feminista, visceral y pionera en novelar su propio aborto clandestino

"Visceral, cruda y pionera en escribir sobre el aborto y sobre las relaciones entre padres e hijos. Autobiográfica pero llevando siempre sus vivencias a lo universal". Así resume a infoLibre Miguel Lázaro García, editor en castellano de Annie Ernaux en la editorial Cabaret Voltaire, la esencia de la obra de la escritora francesa, galardonada este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2022.

Una autora que desvela la condición femenina de manera descarnada y directa, que ha hecho de su propia biografía una obra literaria, y que ha recibido el Nobel por "el coraje y la agudeza clínica" con la que su escritura "desvela las raíces, los extrañamientos y los frenos colectivos de la memoria", al tiempo que examina de manera consistente y desde diferentes ángulos "una vida marcada por fuertes disparidades en cuanto a género, idioma y clase".

Estas palabras del jurado de la Academia Sueca son la elogiosa respuesta a unas novelas en las que la escritora, de 82 años, ha ido reflexionando a lo largo de más de cincuenta años de literatura sobre su madre (Una mujer, 1988), el ascenso social de sus padres (El lugar, 1983, y La vergüenza, 1997), su matrimonio (La mujer helada, 1981), su aborto cuando todavía no era legal en Francia (El acontecimiento, 2000, llevada al cine este año con gran éxito, consiguiendo el León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia), su cáncer de mama (El uso de la foto, 2005) o el alzheimer de su madre (No he salido de mi noche, 1997). Amor, sexo, enfermedad: la vida. Ella, nosotros, ellas: todas.

"Uno de los libros que siempre recomiendo para empezar a leer a Annie Ernaux es La mujer helada, porque es uno de sus primeros libros, en el que hace un recorrido desde su infancia, toda su adolescencia, hasta que se casa y tiene hijos. En él puedes ver lo que van a ser sus otros libros, en los que disecciona más cada momento de su vida", explica Lázaro García, quien define el conjunto de la obra de la escritora francesa como "bastante autobiográfica, pero siempre llevando esa autobiografía no estrictamente a lo personal, sino tratando de que sus vivencias se entiendan como algo universal". "Ese es su gran valor", apostilla.

Con diez libros de Ernaux editados en castellano, Cabaret Voltaire continúa en la actualidad en solitario la labor iniciada en 1993 por Tusquets, la primera editorial que tradujo a la francesa en nuestro país y que cuenta con otros cuatro títulos en su catálogo. Su editor, Juan Cerezo, remarca a infoLibre ese dato y afirma que es una escritora "extraordinaria que ha necesitado su tiempo para que los lectores y lectoras se reconozcan en ella".

"Por la coherencia de su propia obra ha ido consiguiendo tener más presencia en otros países", subraya, para luego argumentar que tiene esa cualidad de los grandes escritores que "cuentan cosas un poco adelantados a su tiempo". "Lo más extraordinario en su caso, que lo he vivido como editor, es que ha tenido de pronto escritoras que se han reivindicado como herederas o, como mínimo, que han querido leer sus libros para saber cómo contar cosas que les atañen a ellas. La influencia de una gran escritora acaba encontrando, a lo mejor no de inmediato sino en otra generación, a otras que la consideran muy inspiradora. En Tusquets hemos demostrado que no dejaba de estar de actualidad, hemos reeditado todo lo que hemos podido porque nos parecía que era una autora para la que el tiempo corría a su favor. Y se ha acabado confirmando", apunta.

Coincide con esto último Lázaro García, quien destaca como uno de los motivos para haber conseguido el Nobel que hoy en día Ernaux sea actualmente un "fenómeno mundial" gracias a su "conexión con las nuevas generaciones" de lectores y escritores: "Tiene 82 años y ha conectado con las lectoras de veinte. Es como un fenómeno global que se ha producido en los últimos diez o quince años. Un fenómeno que hemos vivido nosotros desde que empezamos a publicar sus primeros libros hasta estos últimos, porque la demanda de Annie Ernaux cada vez ha sido mayor".

Y prosigue el editor de Cabaret Voltaire: "Ella ha tenido siempre mucho éxito en Francia y ha recibido críticas tanto de la derecha como de la izquierda, por ser una mujer que a veces cuenta las cosas de tal modo que son demasiado crudas. A veces hiere y eso no siempre ha sido bien comprendido porque, además, ha sido pionera en escribir del aborto, de la relación entre padres e hijos y muchos otros temas".

"Es una escritora de grandísimo valor literario y testimonial, que ha hecho de toda su producción una obra muy coherente que representa las preocupaciones, las heridas, las angustias de la mujer europea contemporánea, en su caso francesa, con un valor universal", plantea Cerezo, profundizando: "Ella continúa esa tradición de escribir de manera descarnada, sin concesiones, para transmitir todas las heridas y todos los desajustes que significa ser mujer en una sociedad como la europea, y sus experiencias traumáticas con un aborto, la sumisión al hombre por una pasión amorosa en la que pierde absolutamente el control o su sensibilidad para notar la diferencia de clase por provenir de una familia muy humilde".

Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022. El comité que le ha concedido el premio ha destacado «el coraje y la agudeza clínica» con que la escritura de Ernaux «desvela las raíces, los extrañamientos y los frenos colectivos de la memoria.» #PremioNobelDeLiteratura2022 pic.twitter.com/DmXFli99nC — Tusquets Editores (@TusquetsEditor) 6 de octubre de 2022

Coincide con estas reflexiones la traductora al castellano de Annie Ernaux, Lydia Vázquez Jiménez, quien resalta a infoLibre: "A todas nos han pasado muchísimas cosas de las que cuenta ella, desde el cáncer de pecho hasta el aborto, la enfermedad de su madre, ese matrimonio con el que ella había soñado un príncipe azul y un marido igualitario que luego resulta ser machista y ella lo sacrifica todo por ese marido y sus hijos... Tantas situaciones que hemos vivido muchísimas mujeres".

"Como mujer, siento que desde siempre Annie nos ha dado una visibilidad y una voz. Ella ha contado lo que no sabíamos contar nosotras, y con este Nobel todavía se nos va a ver más. Es un triunfo para ella, para el feminismo y para todas las mujeres que así nos vamos a sentir más escuchadas", asegura, explicando que en sus novelas ella cuenta "la verdad de su experiencia vital sin ser exactamente una autobiografía, ni autoficción tampoco, sino que es una especie de socioautobiografía". "Cuenta su historia, pero como una historia en la que nos vemos reflejadas muchísimas mujeres y también los hombres en muchos sentidos", remacha.

Para Cerezo, las novelas de la escritora editadas por Tusquets son el "ejemplo perfecto" de hasta donde es capaz de llegar con su escritura y su "bisturí". "Una manera buenísima de utilizar la literatura para hablar de su propia biografía", señala, mientras Lázaro García apunta que en su obra existe ficción "aunque sea su vida", siendo capaz de, con palabras "muy medidas y afiladas", concentrar en un solo párrafo una vivencia muy íntima que, pasada por el "filtro" de lo universal llega a todos los lectores de una manera muy especial, hasta el punto de que todos podamos "haber pasado por esa vivencia y sentirnos identificados con ese momento que ella ha escrito".

Tercia en este punto Vázquez Sánchez recalcando que como lectora y traductora, Ernaux tiene una "calidad increíble", con una escritura "muy llana y directa", siempre "al servicio de la verdad que ella quiere contar". Y añade: "Tiene una gran producción de muchísimo peso que dice cosas importantísimas, muy de su tiempo, del siglo XX y el siglo XXI. Muy femenina y muy feminista, muy comprometida con la causa de las mujeres, desde luego, y también con las clases populares y los oprimidos. Es el prototipo de escritor francés, comprometido, que tenemos todos desde Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre".

Este Premio Nobel de Literatura coincide con la información lanzada esta semana en la que se comunicaba el acuerdo alcanzado con la editorial francesa Gallimard para que los cuatro títulos de Annie Ernaux que actualmente se editan en el sello Tusquets pasen al catálogo de Cabaret Voltaire en 2027, al vencimiento de los contratos de derechos vigentes, con nuevas traducciones en castellano y para todo el mundo al cuidado de Lydia Vázquez Jiménez. "Annie quiere que la voz española sea solo una, que sea la mía, así que tengo mucho trabajo por delante", concluye la traductora y filóloga francesa.