Las 'fake news' y la España vaciada, juntas en 'Deep Soria': "Los bulos son armas de destrucción masiva"

Soria reclama la independencia de España con una manifestación en el centro de Madrid. Ese es el bombazo informativo que se viraliza a toda velocidad como resultado de la manipulación de una protesta real que los sorianos (junto a los turolenses) protagonizaron en marzo de 2019 en la capital y en la que, lejos de pedir ser un territorio independiente, clamaban pidiendo ayuda después de tantos años de olvido y abandono. Desde ese punto parte Deep Soria.

"Los bulos son armas de destrucción masiva que, una vez liberados en nuestro entorno, son capaces de expandirse tan rápido como ómicron", remarca a infoLibre Pedro Estepa, director de este cortometraje en el que participan los periodistas Quique Peinado, Glòria Serra, Sonsoles Ónega, Marta Jaumandreu y Rocío Delgado, así como el youtuber JPelirrojo.

Y son todos estos rostros conocidos los que propagan la noticia falsa. Con la importante salvedad de que no son ellos realmente, sino deepfakes que utilizan su imagen sin su consentimiento para desinformar. Para liarnos de mala manera, vaya, como sufrimos a diario casi cada vez que nos da por asomarnos a nuestro teléfono móvil para encontrarnos, otra vez, con el enésimo bulo de turno. La inteligencia artificial utilizada como arma arrojadiza para desestabilizar la realidad.

Estepa explica que en Deep Soria han contado con estos periodistas populares para hacer "reflexionar al espectador sobre la facilidad de que un rostro famoso pueda ser manipulado, falsificado con un deepfake". Y para que el efecto sea el deseado, se intercalan declaraciones reales de los manifestantes, pero montadas para dar a entender otra cosa bien diferente a la que estaban diciendo realmente. Con semejante tecnología en las manos de los hombres equivocados, puede llegarse al improbable extremo de creer que Soria quiere independizarse de España.

Aunque, bien pensado, quizás no sea tan improbable pues, tal y como subraya Estepa, los sorianos llevan "décadas reivindicando que se mejore su calidad de vida y que se atiendan sus servicios básicos" por lo que, el escenario de "hartazgo" actual es "peligroso para la convivencia de todos los ciudadanos del país: "Si no se soluciona, podría darse el caso de nuevos nacionalismos con sentimientos independentistas".

Es una combinación delicada, por tanto, la de la España vaciada y las noticias falsas. Así, Quique Peinado apunta a infoLibre que aunque la España vaciada sea "comparativamente una temática más pequeñita que Donald Trump, nada está exento de la posibilidad de verse atrapado en las fake news".

Y no es baladí esta mención al político, pues en este corto el deepfake de Peinado anuncia sin inmutarse que Trump ha ofrecido billetes de avión gratis a todos los latinos que quieran cambiar Estados Unidos por Soria. Otra trola más para apuntalar un bulo que, en el caso de Deep Soria, está estupendamente relatado. Estamos ante un documental de ficción, pero con elementos de realidad moldeados al antojo del cineasta al más puro estilo del periodismo fake.

"Deep Soria refleja muy bien todo el recorrido de un bulo y las esferas que toca", explica Peinado, quien además plantea que todos los bulos tienen una" parte de realidad porque parten de algún supuesto que es real". "A partir de ahí, se puede retorcer o inventar lo que cada cual quiera", agrega, para luego conceder que, "como todos tenemos un sesgo de confirmación", todos hemos podido caer en alguna ocasión y creernos una mentira.

Por su parte, Glòria Serra es tajante al aseverar que "no hay ningún espacio, ni siquiera el chat de niños de un colegio, que esté libre de las fake news". "Porque las fake news en realidad se han convertido en la gasolina que usan muchos y distintos sectores para conseguir sus beneficios, ya sean políticos o monetarios. Es obvio que incluso en un espacio como la España vaciada, donde hay muchos intereses, pueden florecer los bulos. No hay escapatoria y por eso hay que estar siempre vigilante y alerta. Por eso, lo más importante es educar nuestro sentido crítico", indica a infoLibre.

Es posible que cuanta más desinformación exista, más nocivo sea para los territorios de la España vaciada

Estos planteamientos llevan a Estepa a destacar, al igual que Serra, que tenemos que adoptar una "actitud crítica" ante la información que nos llega por cualquier canal, para así evitar "ser sujetos pasivos de datos". Por esto mismo, afirma que "hoy, más que nunca", la labor periodística cobra una mayor importancia, pues los "periodistas son los responsables de la difusión de una información veraz y contrastada". "La prisa no es buena compañera de viaje y nos ha adiestrado para leer noticias sin reflexionar en lo que realmente nos están queriendo decir", añade.

Y aún remata: "Es posible que cuanta más desinformación exista, más nocivo sea para los territorios de la España vaciada. Lo que está claro es que el engaño y las mentiras no son buenas para evolucionar de forma satisfactoria. Mi idea con Deep Soria es poner en cuestión la cantidad de noticias, muchas de ellas falsas, que nos llegan por diferentes canales, advertir de que no todo vale y dar un primer paso ante un peligroso problema que puede incluso hacer tambalear el estado de bienestar del que disfrutamos y derribar muchas cosas que han costado décadas construirse. Como ciudadanos debemos esforzarnos y estar atentos a la información que recibimos, si es que queremos preservar la democracia".

A este respecto, admite Glòria Serra que los periodistas pueden ser "colaboradores, a veces muy conscientes y veces inconscientes, a la hora de propagar falsas noticias". "Porque a todo el mundo le gusta apuntarse un tanto y esto es más viejo que el periodismo. La rapidez con la que uno quiere ser el más listo hace que a veces los periodistas se alíen con las falsas noticias", concede, por lo que aboga por tener "cuidado" lanzando una aviso a navegantes: "El prestigio de un periodista está en su credibilidad, que es muy difícil de construir, muy fácil de perder y casi imposible de restablecer".

Deep Soria ha obtenido numerosas selecciones y premios nacionales e internacionales desde su estreno en la Sección Oficial de la 34 edición de la Semana de Cine de Medina del Campo (SECIME). Desde entonces, por ejemplo, ha ganado el Premio del Público en el 30 Festival de Cine de Madrid, el premio a Mejor Cortometraje de Castilla y León en el Festival Internacional Corterafest, ha sido distinguido como Mejor Súpercorto en el Madrid Indie Film Festival (MADRIFF) y ha recibido la Mención de Honor en el festival Bangalore Shorts Film Festival de La India

"El tema de la despoblación, desafortunadamente, puede entenderse en cualquier parte de España, ya que en todas las provincias se da este problema en mayor o menor medida. Lo mismo sucede en otros países", resume Estepa, quien destaca la mención de honor concedida desde La India: "Nos sorprendió y les preguntamos qué les había llamado la atención. Precisamente, el jurado destacaba que, aunque la historia podía tratar un tema local, a la vez, no lo es. Las fake news llegan a todos los rincones de la Tierra y provocan las mismas consecuencias aquí que en La India".

PROYECCIÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (BNE)

El cortometraje sigue ahora su andadura por festivales, pero cuenta ya en la agenda con una proyección especial para el mes de marzo en la Biblioteca Nacional de España, donde habrá además un coloquio con los periodistas protagonistas de Deep Soria. "Todo esto, enmarcado en una exposición y unas jornadas sobre noticias falsas organizadas por la BNE, escenario inmejorable para hablar de una de las lacras de nuestro tiempo. Porque la desinformación se cura leyendo y creo que la BNE es el lugar idóneo", lanza entre risas.

En la misma línea se expresa Quique Peinado, quien afirma tajante que "no hay posibilidad de alejar a las fake news de nada". "No podemos pedir a los ciudadanos que consulten catorce fuentes. Yo antes veía el problema en la atomización de los medios, pero ahora me parece tan grave que hay que pedir a los grandes medios que ya de por sí copan el mercado de la información que no mientan", señala, para acto seguido sentenciar: "Las únicas personas que de manera individual pueden parar los bulos son los periodistas, pero para eso necesitan tener cobertura en sus empresas y una cobertura política".

Por último, Estepa resume que el objetivo de este cortometraje es "alertar sobre la despoblación y las fake news". "Dar visibilidad a estos asuntos tan graves que nos conciernen a todos. Consideramos que es nuestro granito de arena para mejorar la sociedad. Y desde la manipulación, paradójicamente, es desde donde estamos reivindicando que no se olvide a Soria", concluye.