El acoso laboral por ser LGTBI, el gran elefante en la oficina: "¿Eres gay? Pues que no se note mucho"

"A mí lo que me fastidia es que todo el mundo se calle cuando hay un elefante en la habitación", lamenta Mario, un abogado con una brillante trayectoria que comienza a trabajar en un reconocido y prestigioso bufete. Una carrera ascendente que se ve entorpecida cuando el gran jefe del despacho se entera de que es gay. Algo que en realidad no sorprende a Mario, pues ya llegó con la lección aprendida de casa. "Ya me di cuenta en el máster. ¿Eres gay? Pues qué se le va a hacer, pero que no se note mucho", confiesa.

Mario es en realidad Javier Pereira, protagonista junto a Jaime (Jason Fernández) de Elefante, producción en forma de cortometraje de Lasdelcine en colaboración con Apoyo Positivo que estrena el canal de televisión Cosmo este 28 de junio con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. "Estamos muy acostumbrados a ver un tipo de violencia física o muy explícita en este tipo de temáticas, pero nosotras ponemos el foco en algo más cotidiano y sutil, que precisamente por eso se da mucho más en nuestra vida diaria", apunta a infoLibre Cristina Martín, codirectora y coproductora del corto junto a su hermana María José.

Y aún prosigue: "Intentamos hablar de los silencios cómplices que contribuyen a este tipo de actitudes tan habituales, y un poco también hacer que el espectador reflexione sobre todas las veces que ha vivido o formado parte de este tipo de situaciones. Al final es ignorar al elefante que está en la habitación, porque muchas veces, aunque no opines igual o no te apetezca burlarte de alguien, tampoco tienes ganas de enfrentarte o decir nada. Así los silencios se convierten también de alguna manera en cómplices de este tipo de situaciones".

Eso es precisamente lo que padece Mario, quien al llegar a su prometedor nuevo puesto de trabajo se reencuentra con su amigo de la infancia, Jaime, a quien no veía desde hace más de veinte años. El ambiente en la oficina, extremadamente competitivo y conservador, también con miserables actitudes machistas, no es el mejor lugar para que afloren sus recuerdos de niños ni otras cuestiones que afectan a su vida personal. Es aconsejable, en definitiva, centrarse en el trabajo y evitar que los demás sepan demasiado de las intimidades de cada cual. Pero, como es habitual, al final todo se sabe por uno u otro motivo.

"Es esa cosa de 'vale, no voy a hacer mención a tu orientación sexual, pero ahora te excluimos de ciertas cosas a pesar de que seas el mejor de la oficina", explica el actor Jason Fernández, quien plantea asimismo a infoLibre el deseo de que "ojalá como sociedad no tuviéramos que ver o crear proyectos como Elefante". "Pero, a día de hoy, es necesario porque es un corto creado para concienciar y hacer pensar y reflexionar. Porque tanto el acoso laboral como el acoso por tu orientación sexual sigue siendo algo que se vive en el día a día y en ámbitos tan cotidianos como el trabajo diario", remarca.

Así las cosas, esta producción pretende ser un "toque de atención" en una sociedad en la que "todos somos conscientes de que la homofobia existe" pero, tal y como advierte Fernández, no nos damos suficiente cuenta de su presencia en situaciones ordinarias del día a día. "Elefante te enseña que hay mucha más subhomofobia que no vemos o que no valoramos como tal", denuncia, al tiempo que anima a alzar la voz en ese tipo de momentos para conseguir de esa manera que el gran elefante que algunos se obcecan en no ver se haga irremediablemente visible para todos. "Hay que corregir el acoso pequeño que está en las exclusiones del día a día. A raíz de su sencillez y tratando de salir del estereotipo que tiene de los gays la gente con mente más cerrada, este corto va a la vida real", agrega.

Rodaje de “Elefante”, #cortometraje que estamos preparando y que veréis muy pronto.



Los amigos de @canalcosmo han vuelto a contar con nosotras para plasmar una historia sobre la discriminación #LGTBI junto a @apoyopositivo.



Con un equipazo de lujo y un cast de primera. #cine pic.twitter.com/KfUQgVgFzn — lasdelcine (@lasdelcine) 14 de junio de 2023

Elefante llega para hacer todo el ruido posible en la cacharrería en un momento en el que la ultraderecha amenaza con retrocesos muy concretos que pueden afectar al colectivo LGTBIQ+. "Hay que seguir celebrando para tenerlo presente", remarca Martín, insistiendo en que "se ha avanzado mucho en bastantes aspectos, pero en situaciones cotidianas de este tipo se siguen haciendo y diciendo ciertas cosas para herir a los demás". "Es tan triste que estemos yendo hacia atrás como sociedad", lamenta Fernández, quien se refiere, por ejemplo, a la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de no querer colocar la bandera del Orgullo en la fachada del Ayuntamiento.

"Con todo lo que hemos avanzado... ¿de verdad seguimos molestos por estas cosas? ¿Sigue la gente haciendo estas cosas? ¿Somos tan infantiles? ¿Y hay gente que vota eso? ¿Podemos pensar un poco dónde queremos ir como sociedad?", se pregunta indignado, reconociendo a su vez su "miedo" y "preocupación" a que "se deshaga todo el camino que hemos andado y que ha costado tanto". "Sí que es cierto que hay que celebrar en este caso el Orgullo con más fuerza que nunca, pero teniendo claro que no es a la gente del Orgullo a la que queremos concienciar. Queremos llegar a esa otras gente que tiene la mente cerrada", destaca.

Tras defender que el arte y el cine tienen "capacidad de educar y enseñar a la gente" y reconocer que vivimos en una sociedad más conservadora de lo que sería deseable, el actor argumenta que él no ve hombres o mujeres, sino que solo ve personas. "Y creo que no hay nada más bonito que el amor", afirma. Y lanza un alegato: "A mí que me importa con quien te beses, si no me va a afectar, si estáis expresando amor. Hay miles de cosas que hay que corregir y por las que luchar, como los impuestos o el hambre, pero estamos perdiendo el tiempo con cosas tan bonitas como el amor".

Coincide Martín con estas palabras, quien termina apelando a la "empatía" con los demás y "no solo con quien opina o piensa igual que tú". "En el corto, Jaime es la esperanza de que sí se pueden cambiar las cosas intentando alzar la voz para defender a su amigo, quien no quiere que se meta en un lío por eso, porque es algo muy difícil de cambiar", anticipa la codirectora y coproductora, antes de que el intérprete remate iracundamente tajante: "Acaba la historia teniendo que callarnos la boca y dejando que la gente homófoba se crea superior o mejor. Pues perdona que lo diga así, pero que te den por culo. Abre la cabeza y espabila".

Estrenamos nuevo corto COSMO para denunciar la discriminación que todavía sufre el colectivo en entornos laborales.



Estreno en COSMO el 28 de junio a las 23h, pero ¡Atento a nuestras redes porque iremos dejando muchas pistas en los próximos días! 👀#estrenos #cosmo #corto pic.twitter.com/Lpk4BqJ6lJ — Canal COSMO (@CanalCOSMO) 13 de junio de 2023

Elefante se podrá ver en televisión a las 23:00 horas del miércoles 28 de junio y estará disponible bajo demanda en Cosmo On, en la web y las redes sociales del canal. Este es el segundo corto que Cosmo produce para apoyar a las personas LGTBIQ+. El primero fue 17 minutos con Nora, un corto sobre los derechos de las personas trans cuyo palmarés incluye una candidatura a los Premios Goya 2023, treinta premios y más de noventa selecciones en festivales de una decena de países.

Las productoras, directoras y guionistas Cristina y María José Martín (Lasdelcine) vuelven a trabajar con el canal después de haber creado De menos, corto contra la violencia de género ganador de tres premios y seleccionado en medio centenar de festivales de media docena de países. La ONG Apoyo Positivo colabora en este corto como parte de su serie de ficción Indetectables, una iniciativa social que lucha contra la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+ a través del cine.

Elefante es el séptimo corto original producido por Cosmo. Los otros cinco títulos, dedicados a visibilizar y concienciar sobre la violencia machista, son Animal (2018), A quien dices amar (2019), Lo de aquella noche (2020), De menos (2021) y Flechas (2022), que ya ha ganado dos premios en la Semana de Cine de Medina del Campo y ha sido seleccionado en una decena de festivales.