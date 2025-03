'Anora' arrasa en los Oscar, que pasan (casi) absolutamente de 'Emilia Pérez'

“En Anora se usa la palabra 'fuck' 479 veces, que son tres más que el récord que logró el publicista de Karla Sofía Gascón. Karla Sofía está aquí hoy, si vas a tuitear, que sepas que mi nombre es Jimmy Kimmel". Este chiste del presentador Conan O'Brien nada más empezar la gala de los Oscar resume no ya una gala, sino todo un año de cine en el que no hemos dejado de hablar de Emilia Pérez. Hemos hecho otras muchas cosas, pero no hemos dejado de hablar de Emilia Pérez.

La película francesa, favorita de la velada con nada menos que trece nominaciones, récord absoluto para una cinta de habla no inglesa que, después de todo, no ha obtenido todo lo que esperaba, si bien su omnipresencia se ha visto recompensada a través de Zoe Saldaña, distinguida como Mejor Actriz de Reparto. Sumando a este el de Mejor Canción Original, se lleva Emilia Pérez dos premios de trece posibles. No hubo campanada para Karla y, como tantas veces pasa, liderar las nominaciones no se traduce luego en apenas nada. Bien por Zoe Saldaña salvando los muebles con su sobresaliente interpretación.

"Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una orgullosa hija de inmigrantes con sueños y dignidad y manos trabajadoras, y soy la primera latina de origen dominicano en recibir un trofeo de la Academia, por cantar y hablar en español, y espero no ser la última", ha dicho Saldaña poniéndose la mano en el corazón y llorando de emoción en su discurso de agradecimiento, reivindicando sus raíces en un momento en el que la llegada al poder de Donald Trump está tensando como nunca las cuestiones migratorias.

Más allá de este esperado reconocimiento para la intérprete, ya pintaba la noche regular para Emilia Pérez cuando precisamente el Oscar a Mejor Película Internacional se iba a Brasil de la mano del cineasta Walter Salles con Aún estoy aquí. Ahí se quebró la noche y quedó claro por donde iban los tiros. Chistes aparte, muy en serio, Anora se convertía en Mejor Película, redondeando de manera espectacular así un palmarés que estrenó hace casi un año con la Palma de Oro en Cannes.

Espectacular porque, además, para Sean Baker ha sido el Mejor Director, el Mejor Guion Original y el Mejor Montaje. Su protagonista, Mikey Madison, ha sido la Mejor Actriz. Una triunfada absoluta para Anora, que se lleva cinco galardones de seis posibles, incluyendo, como acabamos de ver, los más importantes. "Viva el cine independiente", ha dicho el cineasta, victorioso, la última vez que ha vuelto a pisar el escenario. Viva.

“¿Cuándo nos enamoramos del cine?”, preguntó Sean Baker tras recoger el Oscar a mejor director por Anora. Y pasó acto seguido a reivindicar las salas de cine: “Ver una película en una sala con público es una experiencia. Podemos reír, llorar y asustarnos. En un momento en el que el mundo está dividido, esto es importante. Los cines lo están pasando mal y nos corresponde defenderles. Solo en Estados Unidos han cerrado más de 1.000 salas de producción y, con ello, perdemos nuestra identidad. Mi madre me presentó esa experiencia cuando tenía cinco años. Hoy es su cumpleaños. Mamá, esto va por ti".

Conan O'Brien saliendo del costado de Demi Moore (que pintaba a Oscar protagonista, pero mira, no) para presentar la gala. Mick Jagger entregando al galardón a Mejor Cancón Original para El mal, de Emilia Pérez (compuesto por los cantautores franceses Clément Ducol y Camille Dalma, e interpretado por Zoe Saldaña y, si, efectivamente, Karla Sofía Gascón, que así algo pilló de refilón y ya). El homenaje a los bomberos que tanto han batallado contra los incendios de Los Ángeles. El recuerdo a Quincy Jones de Queen Latifah, la reivindicación de la saga de James Bond. Meg Ryan y Billy Crystal entregando de nuevo juntos el premio más importante.

Muchas cosas en realidad en una velada, eso sí, tan larga como de total normalidad. Tres horas y media dan para mucho. Como para ver a Adrien Brody ganar su segundo Oscar, en esta ocasión como protagonista de The Brutalist (cinta que tenía diez nominaciones y se conforma con tres, incluyendo Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora) refrendado con un emotivo discurso: "Una vez más estoy aquí representando estos traumas que permanecen de la guerra y la represión, el antisemitismo, el racismo. Estoy convencido y rezo por un mundo más sano, más incluyente. Y si el pasado nos enseña y nos recuerda algo es a no pasar por alto las cosas. No dejar que el odio venza. Vamos a luchar por lo que es válido. Seguir sonriendo".

Sigamos enumerando. Wicked tenía también diez nominaciones y se ha quedado en dos: Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción. Cónclave aspiraba a ocho y se lleva uno: Mejor Guion Adaptado. Dune: Part Two podía ganar cinco y ha ganado dos: Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. La sustancia también optaba a cinco, pero se conforma únicamente con uno: Mejor Maquillaje y Peluquería.

Completan el plantel victorioso In the shadow of the cypress (Mejor Cortometraje Animado), No other land (Mejor Largometraje Documental), The only girl in the orchestra (Mejor Cortometraje Documental), I'm not a robot (Mejor Cortometraje), Flow (Mejor Película Animada) y A real pain (Mejor Actor de Reparto para Kieran Culkin, confirmando, este sí, los pronósticos después de haber sido premiado en los Critics Choice Awards, los Premios del Sindicato de Actores, los Globos de Oro o los BAFTA británicos, nada menos).

La gala de entrega de 97ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles y estuvo conducida por cuarta vez por el cómico y presentador Conan O'Brien, muy correcto en lo suyo. Una velada plana, sin grandes sobresaltos más allá de los que sin duda sienten los premiados (y no pocos perdedores) de tres horas y media de celebración del cine que transcurrió con total normalidad y que nos deja para la posteridad la sorpresa de Anora. Cannes marca tendencia en el corazón de Hollywood.