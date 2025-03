Karla contra Demi y luego todo lo demás en unos Oscar sin pronóstico posible

Siempre suele recibirse como una noticia especialmente buena aquello de que "el premio gordo ha caído muy repartido". Un plus de alegría al no concentrarse en unas pocas manos, que eso suena a monopolio (mal) y ya sabemos que la felicidad siente mejor cuando es compartida (bien). Eso precisamente es lo que pasó en la última gran gala de la temporada antes de los Oscar, la de los galardones del Sindicato de Actores (SAG) de Hollywood, donde Cónclave se llevó el premio principal a Mejor Reparto, encabezado por un Ralph Fiennes que opta también a Mejor Actor en los Oscar, si bien en esta última velada previa esa distinción se la arrebató Timothèe Chalamet por su interpretación de Bob Dylan en Un completo desconocido, dando la sorpresa arrebatándoselo a Adrien Brody, premiado protagonista de The Brutalist.

A Mejor Reparto también estaban nominadas en los galardones del SAG las cuatro actrices principales de Emilia Pérez -Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldaña y Adriana Paz-, que empezaron la carrera de esta película hace casi un año compartiendo en Cannes el premio a Mejor Actriz. No pudieron repetir diez meses después, tropecientas polémicas mediante, aún resonando el golpetazo de la caída a los infiernos de Karla por aquellos tuits racistas y extremadamente ofensivos que aparentemente dinamitaron sus posibilidades de convertirse en la primera intérprete trans en ganar un Oscar. Pero hete aquí que va a salir del ostracismo de las últimas semanas para asistir a la gala de la Academia de esta madrugada del domingo al lunes. Y su sola presencia vuelve a abrir de nuevo al máximo el abanico.

La reaparición de Karla Sofía Gascón

Volvamos un momento a los Premios del Sindicato de Actores, entregados hace poco más de una semana en Los Ángeles (y que suelen acertar de lleno con lo que luego pasa en los Oscar), donde sí fue reconocida Zoe Saldaña como Mejor Actriz de Reparto en Emilia Pérez, así como Demi Moore como Mejor Actriz Protagonista por La sustancia, reconfirmando a esta última así como la gran aspirante para la gran noche de los Oscar salvo que la vuelta al foco público de Karla Sofía Gascón signifique que el silencio le ha devuelto al menos una parte de las opciones que perdió de golpe y porrazo. Aunque tampoco podemos olvidar a Fernanda Torres, protagonista de la cinta brasileña Aún estoy aquí, que se alzó con el Globo de Oro a Mejor Actriz en una Película de Drama y que compite en los Premios de Hollywood con Demi, Karla, Cynthia Erivo (Wicked) y con Mikey Madison (Anora).

Demi Moore, no olvidemos, también se llevó su Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz en una Película Musical o de Comedia, imponiéndose de nuevo a la intérprete española. Y también venció en los Critics Choice Awards entregados hace un mes en Santa Mónica, cogiendo una imponente velocidad en el último tramo de la campaña de premios. Algo así como podría pensarse de Adrien Brody en el lado masculino por su papel en The Brutalist, pues el actor protagonista se ha hecho consecutivamente con el Globo de Oro, el Critics Choice Award o el BAFTA, si bien que Timothée Chalamet se haya impuesto en el último momento en la ceremonia del Sindicato de Actores vuelve a incidir en esa idea del reparto de la felicidad e imposibilidad del pronóstico. Aunque llegados a este punto de la temporada, con los Oscar a las puertas, eso de compartir no es lo que los aspirantes quieran: además de los dos mencionados, también Ralph Fiennes por Cónclave (ojo), Sebastian Stan por The Apprentice (interpretando a Donald Trump, ojo) y Colman Domingo por Sing Sing.

Las espadas en todo lo alto, en definitiva, en un ambiente de incerteza con múltiples posibilidades y ninguna cinta como favorita verdaderamente clara. Porque aunque Emilia Pérez lidere y sea incluso la película de habla no inglesa con mayor cantidad de nominaciones de la historia (13 en total), un rápido vistazo a los galardones más destacados de la temporada a nivel de films tampoco nos va a sacar de dudas: en los Critics Choice Awards se impuso un tanto sorpresivamente como Mejor Película Anora (si bien es cierto que fue Palma de Oro en Cannes 2024), mientras el Mejor Director fue Jon M. Chu por Wicked. En los Globos de Oro fueron distinguidas como Mejor Película The Brutalist (Drama) y Emilia Perez (Musical o Comedia), y el Mejor Director fue a su vez Brady Corbet, también por The Brutalist.

Un batiburrillo importante

Un batiburrillo importante del que cuesta sacar una predicción consistente de cara a los esperadísimos Oscar, pero que ahora mismo se basa en el siguiente escalafón de nominaciones, estando todas estas presentes en la categoría de Mejor Película: Emilia Perez (13, como decíamos), The Brutalist (10), Wicked (10), Un completo desconocido (8), Cónclave (8) y Anora (6). Detrás, Dune: Part Two (5), La Sustancia (5, y Demi Moore reforzada al frente) y Nosferatu (con 4). La sensación de empate técnico se intensifica aún más por la presencia de Aún estoy aquí con tan solo tres nominaciones, pero del peso de Mejor Actriz, Mejor Película y Mejor Película Internacional. Este doblete en estas dos últimas categorías la pone igualmente a la altura de Emilia Pérez, pues ambas son la décima y la undécima cinta de toda la historia en aspirar en una misma edición al galardón foráneo y al total.

Completan las nominaciones otras seis obras: Robot salvaje (3), Sing Sing (3, entre ellas Mejor Película), The Apprentice (2), Flow (2), Nickel Boys (2, uno de ellos también a Mejor Película) y A Real Pain (2, con Keral Culkin con muchas posibilidades a ser el Mejor Actor de Reparto y redondear en el corazón de Hollywood un palmarés que cuenta ya gracias a este papel con este mismo galardón en los Critics Choice Awards, los Premios del Sindicato de Actores, los Globos de Oro o los BAFTA británicos, nada menos). Estas producciones rascarán sin duda en las categorías a las que aspiran, pero la incertidumbre es total salvo quizás el caso del hermano de Macaulay (Culkin, claro) que acabamos de mencionar.

Igualmente repartida está este año la cosecha de premios hasta ahora en la categoría de Mejor Director, en la que compiten en esta edición Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist), James Mangold (Un completo desconocido), Jacques Audiard (Emilia Pérez) y la única mujer del quinteto, Coralie Fargeat (La sustancia). Audiard se llevó el galardón en los Premios del Cine Europeo, pero Corbet lo hizo en los Globos de Oro y en los BAFTA, mientras Baker se volvió a casa con la Palma de Oro de un Festival de Cannes en el que Fargeat se llevó la victoria en la categoría de Mejor Guion (algo que repitió en los Critics Choice Awards). El quinto y último en discordia, Mangold, sí que parte aquí en clara desventaja, pues en realidad la principal baza de A complete unknown (Un perfecto desconocido) es, como ya hemos comentado, el rol principal de Timothée Chalamet como Bob Dylan (¡lo que gustan estos papeles miméticos en los premios cinéfilos!).

Para terminar de hacer imposible el desempate, como si de repente eso del 'ex aequo' pudiera pasar de anomalía a tendencia en un año especialmente competitivo, un detalle: en los Goya se premia a la Mejor Película Iberoamericana y a la Mejor Película Europa. Pues bien, resulta que Aún estoy aquí se impuso en la primera, Emilia Pérez en la segunda y ahora llegan al final del camino de su rivalidad compitiendo cara a cara (y a cara de perro). De alguna manera es como si ambas cintas llegaran a la final para dirimir de una vez por todas su larga contienda, sin olvidar que hay otro buen puñado de luchadores también potencialmente ganadores. Y es que, como decía Christopher Lambert en Los inmortales, solo puede quedar uno. Llegados a este punto, lo mejor es que no nos pasemos de metraje y alcancemos ya de una vez el desenlace.